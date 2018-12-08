В США оценили «супероружие» спецназа РФ

Американский журнал The National Interest накануне выпустил восторженную статью о новом варианте тяжелого автомата - ШАК-12, созданном по заказу ФСБ. Оружие получит российский спецназ.

По мнению авторов статьи, штурмовой вариант автомата АШ-12 позволит подразделениям специального назначения эффективнее работать в условиях ограниченного пространства и на средних дистанциях.

Его огневая мощь с патронами калибром 12,7х55 не оставит шансов противнику: в ближнем бою (дистанция - менее 100 м) он может нейтрализовать цель даже при касательном попадании или сквозь стену.