В России создадут танк с электромагнитной пушкой

Военно-промышленный комплекс Российской Федерации рассматривает возможность создания гусеничной машины с принципиально новым оружием, способной работать по принципу беспилотной боевой единицы.

Предполагается, что новая военная техника может быть оборудована электротермохимической артиллерийской системой, а также боевым лазером и электромагнитной пушкой (так называемым рельсотроном).

Главной задачей для проектировщиков танка нового поколения станет создание мощной системы электроснабжения. Как отмечает КП, подобные разработки ведутся и в других ведущих государствах мира.