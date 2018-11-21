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//Армия 13+

Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57

21 ноября 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57
соцсети

В Интернете появилось видео маневров российских истребителей Су-57. На кадрах видно, как четыре Су-57 летят друг за другом. Истребители пятого поколения при этом соблюдают минимальную дистанцию.

Кадры опубликовал телеканал "Звезда". Запись велась с военно-транспортного самолета Ан-12. Один из самолетов выполнил вращение в горизонтальной плоскости.

Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.

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НС

//Новости СМИ2

//Армия

Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57

Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57

В Интернете появилось видео маневров российских истребителей Су-57. На кадрах видно, как четыре Су-57 летят друг за другом. Истребители пятого поколения при этом соблюдают минимальную дистанцию.

//В мире

Лавров назвал тревожной ситуацию вокруг ОЗХО

Лавров назвал тревожной ситуацию вокруг ОЗХО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сегодня наделение технического секретариата ОЗХО дополнительными расширенными функциями установления виновных в химических атаках.

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В Раде назвали единственный способ достижения мира в охваченном войной Донбассе

В Раде назвали единственный способ достижения мира в охваченном войной Донбассе

На Украине рассказали, как урегулировать вооруженный конфликт на востоке страны. По данному вопросу высказался Александр Бригинец, депутат парламента соседнего государства от «Блока Петра Порошенко».

//В мире

Дочь посла США в России Джона Хантсмана раскритиковала Дональда Трампа

Дочь посла США в России Джона Хантсмана раскритиковала Дональда Трампа

Дочь посла США в РФ Джона Хантсмана Эбби Хантсман раскритиковала Дональда Трампа. Эбби подвергла критике Трампа из-за его нежелания вводить санкции против Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

//В мире

Эрдоган считает, что Сорос финансировал акции протеста в Турции

Эрдоган считает, что Сорос финансировал акции протеста в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в финансировании акций протеста, которые произошли в Турции в 2013 году. Оппозиция в Турции действует в его интересах.

//Новости МирТесен



//Общество

Эксперт прокомментировал идею Порошенко переименовать Днепропетровскую область

Эксперт прокомментировал идею Порошенко переименовать Днепропетровскую область

Экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает идею Петра Порошенко о смене названия Днепропетровской области "очень глупым мероприятием" с точки зрения экономики.

//Общество

На Фейсбуке продали девочку-подростка за 530 коров

На Фейсбуке продали девочку-подростка за 530 коров

Жители Южного Судана решил продать свою 16-летнюю дочь прямо через социальную сеть. На аукционе в Facebook они выставили «живой товар», сопроводив лот пояснением, что ищут мужа для девочки-подростка.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал видео игры Лизы и Гарри в пиратов

Максим Галкин опубликовал видео игры Лизы и Гарри в пиратов

Максим Галкин, вернувшись домой после длительного гастрольного тура, разместил видеозапись, как его пятилетние близнецы Гарри и Лиза играют в пиратов: "Пиратский репортаж из дома!"

//Политика

Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию

Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию

Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию. Грачевский прибыл в Тбилиси на открытие кинофестиваля «Свидание с Россией», но его не пропустили на таможне.

//Спорт

Родственники Шумахера опубликовали последнее интервью гонщика перед травмой

Родственники Шумахера опубликовали последнее интервью гонщика перед травмой

Родственники легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера опубликовали архивное интервью с гонщиком, которое было записано в 2013 году, за два месяца до травмы во французских Альпах.

//Непознанное

На Марсе уфологи разглядели изображение Будды

На Марсе уфологи разглядели изображение Будды

Всемирно известный исследователь Скотт Уоринг, который занимается поиском доказательств внеземной жизни, при исследовании поверхности Марса наткнулся на необычный артефакт.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову приписали роман

Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову приписали роман

В сети появились слухи о романе телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. По информации Telegram-канала "Двойная сплошная", Собчак и Богомолов вдвоем ходят в кино.

//Говорят, что...

Громыко предвидел торговую войну США и Китая ещё 40 лет назад

Громыко предвидел торговую войну США и Китая ещё 40 лет назад

Продолжает обостряться торговая война между США и Китаем. Дело уже идёт к горячей войне. Все американские газеты вне зависимости от партийной принадлежности забиты статьями на тему, как же теперь Вашингтону бороться с Пекином. Причём никакого ответа на на этот вопрос у властей США нет.

//Говорят, что...

В Чудско-Псковском озере растут уловы леща и окуня

В Чудско-Псковском озере растут уловы леща и окуня

В 2018 г. удалась рыбалка в Чудско-Псковском озере. К ноябрю рыбаки уже выловили 2582 т рыбы, тогда как за 10 месяцев прошлого года – 2047 тонн. Клевали лещ и окунь. Чудско-Псковское озеро – крупный озёрный комплекс, состоит из 3-х частей: Чудское озеро, Псковское озеро и Тёплое озеро.

//Здоровье

Обойдёмся без снотворного

Обойдёмся без снотворного

Нарушения сна – это не столько его отсутствие, сколько нарушение засыпания, нарушение самого процесса сна (прерывистый сон, преждевременное пробуждение, поверхностный сон). С подобным сталкивается 45% населения. Продолжительность сна у людей может сильно различаться – от 4 до 12 часов

//Наука

Ученые выяснили, что ваниль начали использовать более 3600 лет назад

Ученые выяснили, что ваниль начали использовать более 3600 лет назад

В древней гробнице бронзового века в западной части Изреельской долины на севере Израиля нашли три кувшина, в которых обнаружили следы ванили. Люди начали ее использовать как минимум 3,5 тысяч лет назад.

//Политика

Сенаторы призвали СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия

Сенаторы призвали СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия

Сенаторы и военные представители считают, что необходимо четко определить факторы для принятия решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.

//Здоровье

Почки надо беречь с детства

Почки надо беречь с детства

Простая киста почки – это доброкачественное, тонкостенное, объёмное образование, развивающееся из почечной ткани и содержащее серозную жидкость. Киста почки представляет собой шаровидную полость. В почках может быть одна или несколько кист. Простые кисты – самый распространённый тип.

//Общество

Старение и рак – наследие прапрапредков – 2

Старение и рак – наследие прапрапредков – 2

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством).

//Новости СМИ2

//Спорт

Фанаты Загитовой чуть не убили Транькова

Фанаты Загитовой чуть не убили Транькова

Россия завоевала ещё 4 путёвки в финал Гран-при по фигурному катанию во время московского этапа. Рассказываем самое интересное об этом мегатурнире. Рейтинг фигурного катания зашкаливает. В 7 утра к «Мегаспорту» выстроилась очередь, как в советское время за колбасой. Оказалось, это... японцы

//Спорт

Я еще вернусь в КХЛ

Я еще вернусь в КХЛ

Легендарный тренер Вячеслав БЫКОВ, дважды олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, в составе национальной сборной как игрок и двукратный чемпион мира как тренер, дал интервью «АН» о своём возвращении в КХЛ и взглядах на хоккей, и почему многие спортсмены голосуют за Путина

//Спорт

Кононов возвращается в Европу

Кононов возвращается в Европу

Все пять российских участников Лиги чемпионов и Лиги Европы на будущей неделе играют дома. Три из них в состоянии уже сейчас обеспечить себе европейскую весну. Это может стать настоящим прорывом для отечественных клубов. И не припомнить, когда в Москве ходили на ЦСКА так, как этой осенью.

//Спорт

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша сборной по футболу Швеции

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша сборной по футболу Швеции

Нападающий российской сборной по футболу Артем Дзюба записал видеообращение, в котором обратился к болельщикам после проигрыша Швеции. Сборная России 20 ноября проиграла матч шведской команде со счетом 0:2.

//Спорт

Мальчиков для биться больше нет

Мальчиков для биться больше нет

Вы видели матч Германия – Нидерланды? А воскресную трансляцию с «Уэмбли»? Если да, у вас вряд ли остались сомнения в том, нужен ли футболу новый турнир, придуманный УЕФА. Чтобы понять, что изменилось в футболе с появлением Лиги наций, вспомним, что делали европейские сборные 4 года назад

//Общество

Умерла самая старая в мире монахиня

Умерла самая старая в мире монахиня

В польском городе Краков в возрасте 110 лет скончалась Цецилия Рошак (Cecylia Roszak), которая считалась самой старой монахиней на планете. В 2009 году ей присудили звание «Праведники народов мира».

//Спорт

И стоило топтать ботфорты?

И стоило топтать ботфорты?

Концовку года сборная России смазала. В заключительных двух матчах – два поражения с общим счётом 0:5. И упущенный шанс выиграть группу в Лиге наций УЕФА и перейти в класс сильнейших. «Как вам ботфорты Артёма Дзюбы?» – эта подпись сопровождала фото, опубликованное в твиттере сборной.

//Город М

Австрийский скандал

Австрийский скандал

Зарубежные СМИ продолжают раздувать новую шпионскую сенсацию. В ноябре задержан 70-летний австрийский полковник в отставке. Его обвиняют в многолетней работе на российскую военную разведку. Обозреватель «АН» попросил помочь разобраться в этом деле ветерана российских спецслужб

//Общество

Лазарь Каганович: железный нарком

Лазарь Каганович: железный нарком

Историки и публицисты задаются вопросом: кем был Каганович? Тайным хозяином Кремля? Или исполнителем сталинской воли? Когда Лазарь Каганович умер в 1991 г., о его смерти советские газеты сообщили со ссылкой на западные информагентства, словно он принадлежит не нашей, а чужой истории

//Общество

В планах не значился

В планах не значился

За 9 месяцев 2018 г. рождаемость в России сократилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это означает минус 150 тыс. рождений. А 2017-й стал годом ещё более значительного уменьшения – сразу на 17%, с 12,8 рождений на 1000 женщин до 11,4. Россияне не хотят рожать.

//Общество

Разорвать неделимое

Разорвать неделимое

Мы продолжаем разговор о новой книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей. 

//Культура

Мир изменился – такой, как Пугачёва, больше не будет

Мир изменился – такой, как Пугачёва, больше не будет

В 1990-х он был одним из основателей нового радио. Сегодня Юрий КОСТИН возглавляет крупнейший холдинг, в состав которого входят такие радиостанции, как «Авторадио», «Юмор FM», Радио ENERGY, Радио Romantika, Детское радио и др. Масштабный фестиваль «Дискотека 80-х» – тоже «детище» его команды

//Город М

«Мудрец» возвращается!

«Мудрец» возвращается!

Знаменитая пьеса великого русского драматурга Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» 29 ноября возвращается на сцену МХАТ им. М. Горького. Впервые напечатанная в журнале «Отечественные записки» в 1868 году, эта пьеса уже более 150 лет радует зрителей.

//Город М

«Бал Героев Отечества»

«Бал Героев Отечества»

В Малом зале Государственного Кремлёвского дворца 21 декабря в 18:00 состоится благотворительный концерт «Бал Героев Отечества». Главными действующими лицами предновогоднего мероприятия станут Герои СССР и Российской Федерации, Герои Соцтруда и Герои Труда Российской Федерации.

//Город М

Спасают на лету

Спасают на лету

На защиту москвичей, отдыхающих на природе зимой, поставлены технологии будущего. Следить за тем, чтобы лыжникам и рыбакам ничего не угрожало, будут беспилотники. Безопасность зимнего отдыха в столице обеспечат 27 беспилотных летательных аппаратов-дронов, которые будут обследовать лесопарки

//Город М

Парковка подорожает?

Парковка подорожает?

Столичные платные парковки перестают вмещать желающих. Даже на тех улицах, где действует повышенный тариф (200 руб./час), порой уже не найти свободных мест. Как побочный эффект – водители начинают парковаться в запрещённых местах, что опять же провоцирует замедление трафика в городе.

//Общество

В Севастополе существует колоссальная нехватка детских садов

В Севастополе существует колоссальная нехватка детских садов

Настоящий кошмар творится в отделе дошкольного образования департамента образования Севастополя. Его в буквальном смысле слова осаждают мамы, желающие устроить своих малышей в детский сад.

//Происшествия

Опубликованы видеокадры с места обрушения моста под Воронежем

Опубликованы видеокадры с места обрушения моста под Воронежем

Инцидент произошел в селе Братки Терновского района. Мост обрушился под тяжестью проезжающих автомобилей. В Интернете опубликовано видео с места обрушения. Пострадали шесть человек.

//Общество

Чем ответим Чемберлену?

Чем ответим Чемберлену?

США угрожают выходом из договора о РСМД – ракетах средней и малой дальности. Если сие намерение станет явью, чем это может грозить России? Ответ ясен: в непосредственной близости к нашим границам (Польше? Румынии? Украине?) могут появиться американские ядерные ракеты «Томагавк»

//Экономика

Независимые АЗС могли бы продавать бензин по 30 рублей за литр

Независимые АЗС могли бы продавать бензин по 30 рублей за литр

Независимые АЗС готовы продавать бензин по любой цене, но с наценкой не менее 3 рублей на литр. Григорий Баженов объяснил, что в противном случае они будут работать в убыток и им придется закрыться.

//Культура

Понимает ли народ сам себя?

Понимает ли народ сам себя?

Закончился показ 11-серийного фильма режиссёра Сергея Урсуляка по роману Алексея Иванова «Ненастье». Действие картины происходит с 1991 по 1999 г. (с вкраплениями афганских эпизодов 1985 г.) Это время перемены и смуты, беспощадного передела собственности, жутких человеческих превращений.

//Общество

Российский спецназ быстро взял сирийский вулкан

Российский спецназ быстро взял сирийский вулкан

В Сирии была завершена операция по ликвидации одного из оплотов боевиков запрещённого в России ИГИЛ на вулканическом плато Ас-Сафа. Ранее эту территорию, полностью залитую застывшей чёрной лавой и похожую на мифический Мордор, несколько месяцев безуспешно штурмовала сирийская армия.

//Общество

Правительство приказало российским газетам сдохнуть?

Правительство приказало российским газетам сдохнуть?

Чтобы понять, насколько дикая ситуация сложилась в России с газетной бумагой, надо знать всего пару цифр. Общий объём производства такой бумаги в нашей стране – 1, 469 млн т в год. Газетной бумаги должно быть много – цены на эту продукцию не должны расти. Однако всё не так радостно

//Общество

Как русские разгромили в Норвегии единую армию Европы

Как русские разгромили в Норвегии единую армию Европы

В ключевых странах ЕС уже давно идут разговоры о необходимости создания общеевропейских вооружённых сил. Но дальше слов дело пока не идёт. В начале ноября новую струю в этот процесс внёс французский президент Эммануэль Макрон, заявив, что вопрос назрел. Он призвал к защите от самих США!..

//Экономика

Руки прочь от патриарха!

Руки прочь от патриарха!

20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 72 года. День рождения выдался для него нерадостным. На Украине мутят воду Петро Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Они грозят лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата всего нажитого за несколько столетий.

//Экономика

Куда тянет «Газпром»

Куда тянет «Газпром»

Президенты России и Турции с большим размахом отметили завершение прокладки подводного газопровода по дну Чёрного моря. Это на самом деле совершенно грандиозный проект мирового уровня. Турки вместе с их президентом были на седьмом небе от счастья. Впору им позавидовать. И вот почему.

//Общество

Монинская резня назначена на следующий год

Монинская резня назначена на следующий год

Оскорблённые упразднением приказом министра обороны А. Сердюкова в 2011 году легендарной Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, офицеры - отставники бьются за существование Центрального музея Военно-воздушных сил России.

//Криминал

Ставрополец открыл стрельбу из ружья по полицейским в Центральном парке

Ставрополец открыл стрельбу из ружья по полицейским в Центральном парке

Прошлой ночью вооруженный охотничьим ружьем 47-летний нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Центральном парке Ставрополя. Когда на место прибыли полицейские, стрелок открыл огонь и по ним.

//Общество

Денискин рассказ

Денискин рассказ

Повстречать героя художественной литературы в реальности невозможно, но, как говорится, не бывает правил без исключений. Денис ДРАГУНСКИЙ – это не только писатель и журналист, но и знаменитый Дениска, прототип главного персонажа «Денискиных рассказов» собственного отца Виктора Драгунского.

//Политика

Где предел терпения Кремля?

Где предел терпения Кремля?

В преддверии очередного пакета антироссийских санкций американские эксперты предложили не торопиться с их введением. Речь идёт об изменении стратегии Вашингтона по сдерживанию Москвы. Санкционная политика привела к тому, что Россия сближается с Китаем.

//Политика

Зачем Приморье прирастает территориями

Зачем Приморье прирастает территориями

Представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев усиливает аппаратные позиции. Хотя под него «копают» и конкуренты, и противники. Говорят, что именно он пролоббировал передачу в состав ДальФО Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского федерального округа.

//Политика

Израиль не может добиться прощения России

Израиль не может добиться прощения России

В Израиле разразился правительственный кризис. После отставки министра обороны Авигдора Либермана премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался проводить досрочные выборы и пытается удержаться у власти, несмотря на критику. На отставного козы барабанщика Либермана пытаются повесить всех собак.

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