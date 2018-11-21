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Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57
21 ноября 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете появилось видео маневров российских истребителей Су-57. На кадрах видно, как четыре Су-57 летят друг за другом. Истребители пятого поколения при этом соблюдают минимальную дистанцию.
Кадры опубликовал телеканал "Звезда". Запись велась с военно-транспортного самолета Ан-12. Один из самолетов выполнил вращение в горизонтальной плоскости.
Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.
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