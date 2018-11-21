Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57

В Интернете появилось видео маневров российских истребителей Су-57. На кадрах видно, как четыре Су-57 летят друг за другом. Истребители пятого поколения при этом соблюдают минимальную дистанцию.

Кадры опубликовал телеканал "Звезда". Запись велась с военно-транспортного самолета Ан-12. Один из самолетов выполнил вращение в горизонтальной плоскости.

Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.