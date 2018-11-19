В Минобороны рассказали о ходе перевооружения Ракетных войск

В российских ракетных войсках началось перевооружение с ракетных систем залпового огня крупного калибра «Смерч» на более современные «Торнадо-С», сообщил начальник Ракетных войск Михаил Матвеевский.

Современные ракетные комплексы «Торнадо-С» отличает от предшественников автоматизированная система управления наведения и огня. Она способна не только повысить точность стрельбы, но и значительно сократить время переведения ракетного комплекса из походного положения в боевое.

Параллельно происходит перевод ракетных бригад на комплексы «Искандер-М», который должен завершиться к 2020 году. Поступают в войска модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ» и модернизированные РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г», рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский.

Все образцы нового российского вооружения своевременно поступают в Михайловскую артиллерийскую академию, что позволяет обеспечить опережающую подготовку соответствующих военных специалистов, сообщает РИА Новости.