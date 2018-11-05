Минобороны: самолет США был перехвачен у российской границы

Командование ВМС США разместило новые «жуткие» кадры, сообщив, что российский истребитель Су-27 «небезопасно перехватил» над Черным морем американский военный самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия.

Ролик опубликован на официальном канале американского командования в YouTube. Отмечается, что Су-27 совершил пролет на высокой скорости в непосредственной близости перед американским самолетом-разведчиком, что было небезопасно для пилотов Соединенных Штатов. Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчёта и возможность столкновений в воздухе, отмечают американцы.



Минобороны уточняет, что российские пилоты сопровождали американский самолет «на безопасном расстоянии».

«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства России, с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в тексте.