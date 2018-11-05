Минобороны: самолет США был перехвачен у российской границы
5 ноября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Командование ВМС США разместило новые «жуткие» кадры, сообщив, что российский истребитель Су-27 «небезопасно перехватил» над Черным морем американский военный самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия.
Ролик опубликован на официальном канале американского командования в YouTube. Отмечается, что Су-27 совершил пролет на высокой скорости в непосредственной близости перед американским самолетом-разведчиком, что было небезопасно для пилотов Соединенных Штатов. Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчёта и возможность столкновений в воздухе, отмечают американцы.
Минобороны уточняет, что российские пилоты сопровождали американский самолет «на безопасном расстоянии».
«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства России, с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в тексте.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес