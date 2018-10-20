Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Разработанный китайскими специалистами крупнейший в мире самолет-амфибия, получивший название "Цзилун", в субботу, 20 октября, успешно взлетел с поверхности воды и совершил посадку.

Как сообщает агентство "Синьхуа", самолет AG600 впервые совершил взлет и посадку на одном из водохранилищ Китая, выполнив перед полетом ряд маневров на поверхности воды.

Авиасудно-амфибия сконструировано для нужд гражданской авиации и предназначено для борьбы с лесными пожарами, а также проведения спасательных операций, пишет ТАСС.





Видео предоставлено группой avianews_24.