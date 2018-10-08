Сергей Шойгу: Курилы намеренно не были задействованы в учениях «Восток-2018»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с начальником штаба сил самообороны Японии Кацутоси Кавано рассказал, почему Курилы не были задействовали в маневрах «Восток-2018».

Все учения российской армии, включая маневры «Восток-2018», направлены исключительно на оборону территории Российской Федерации, заявил глава оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что российская сторона учла пожелания Японии и не проводила учения «Восток-2018» на Курильских островах, продемонстрировав тем самым мирный настрой учений.

Адмирал Кацутоси Кавано сообщил, что в Японии положительно оценивают решение РФ: «Мы высоко это ценим», - заявил военачальник, добавив, что Токио рассчитывает на продуктивное военное сотрудничество с Москвой.