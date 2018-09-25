Минобороны РФ опубликовало видео, как новейшие ракеты разносят в щепки корабли

Минобороны показало удары новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по морским целям. Видеозапись учений Тихоокеанского флота опубликована на YouTube-канале военного ведомства.

Стрельба шла одиночно и залпом по разным траекториям полета, выполнены 8 пусков. Как отметили в ведомстве, все Х-35У успешно поразили заданные цели.

Максимальная дальность пуска ракеты заявлена в 260 километров. Предназначение ракеты - поражение кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн.