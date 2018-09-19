Базы России в Сирии будут защищены автоматизированными средствами контроля

Безопасность российских баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе усилят с помощью автоматизированных систем контроля. Об этом заявил сегодня вице-премьер Юрий Борисов по окончании заседания военно-промышленной комиссии. Путин считает необходимым разработать новые виды вооружений

По его словам, концерн "Калашников" выступил с предложением оснастить российские военные базы на территории САР такими системами. Работа в этом направлении уже идет, отметил Борисов, подчеркнув, что российское Минобороны уделяет должное внимание безопасности.

Борисов добавил, что Владимир Путин дал указание усилить безопасность российских баз в Сирии ещё до крушения самолета-разведчика Ил-20.