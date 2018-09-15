Американские СМИ: F-22 потерпит поражение от российских истребителей‍

Американский истребитель пятого поколения F-22 уступает истребителям ВКС России и проиграл бы им в случае воздушного боя. Об этом сказано в статье американского издания Business Insider.

Как пишет военный обозреватель Алекс Локки, F-22 не хватает вооружения, он полагается на скрытность, поэтому встреча лицом к лицу с российским истребителем поставит его в невыгодное положение.

По сравнению со своим американским "коллегой" российский истребитель Су-35 обладает лучшей маневренностью и имеет большее преимущество как в дальнем, так и в ближнем бою.

Кроме того, Су-35 несет больше ракет, чем F-22, и держит их там, где может заметить противник. У "американца" же из-за его стелс-конструкции все ракеты и бомбы расположены внутри.