Правительство хочет запретить военным постить селфи в сети

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который запрещает военнослужащим разглашать данные о себе и своих сослуживцах через СМИ и интернет. Под запрет попадает определенный контент.

В частности, в законопроекте идет речь о запрете на размещение в публичном доступе информации, которая позволит установить ведомственную принадлежность военнослужащих, а также воинских частей, в которых они служат. Также военнослужащим запретят размещать в сети фотографии, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию, касающуюся служебной деятельности.

Исключения к этому документу предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых предусмотрена военная служба.