Россия начала разработку перспективного ракетного экраноплана
8 сентября 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны России ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту. Эту новость сообщил сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«В настоящее время Министерство обороны России в рамках государственной программы вооружений до 2027 года ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», - заявил Денис Мантуров.
Министр привел мнения экспертов, которые считают экраноплан мощным современным оружием. Что немаловажно, этот летательный аппарат за счет полетов на сверхмалых высотах является невидимым для радаров противника. Перспективную разработку планируется использовать для охраны Северного морского пути. Экранопланы также заступят на патрулирование Черного и Каспийского морей, сообщает РИА Новости.
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