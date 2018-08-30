В Черном море ВМС Украины провели боевые стрельбы
30 августа 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках учений «Шторм-2018» на черноморском побережье военно-морские силы Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на украинский источник, корабельные и катерные тактические группы военно-морских сил ВС Украины провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования. Помимо этого, украинские морские пехотинцы на учениях осуществили высадку морского тактического десанта, провели противодесантные действия. Авиация провела воздушную разведку и полеты по поиску и уничтожению объектов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес