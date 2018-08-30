В Черном море ВМС Украины провели боевые стрельбы

В рамках учений «Шторм-2018» на черноморском побережье военно-морские силы Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на украинский источник, корабельные и катерные тактические группы военно-морских сил ВС Украины провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования. Помимо этого, украинские морские пехотинцы на учениях осуществили высадку морского тактического десанта, провели противодесантные действия. Авиация провела воздушную разведку и полеты по поиску и уничтожению объектов.