Российские студенты смогут не проходить срочную службу в армии

Студенты вузов смогут получить военную специальность и звание, не проходя срочную службу. О новом эксперименте, стартующем в Сибири, рассказали в Министерстве обороны России.

Для получения специальности и звания студенту необходимо будет хотя бы раз в неделю появляться на занятиях в ближайшем учебном военном центре, пишет газета "Известия".

Первый учебно-военный центр уже начал свою работу в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета, где предусмотрены две военные кафедры.

Обучение в таких центрах будет осуществляться за счет Минобороны. Желающие получить звание сержанта должны будут пройти подготовку в течение двух лет, а звание рядового ими может быть получено за полтора года.

При этом студенты не будут подлежать обязательному призыву в вооруженные силы страны. Отдельно отмечается, что внедрить данную систему планируется по всей территории РФ.