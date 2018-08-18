Видео: десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Быстроходный десантный американский корабль Carson City вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

В тексте сообщения значится, что судно проходит через российское Черное море для возможного проведения плановых операций. Однако, каких именно - не уточняется. По словам капитана корабля, он готов к любой миссии.

Также пока нет информации о том, сколько по времени займет пребывание корабля ВМС Соединенных Штатов Америки на российской территории.

Отметим, на борту судна при необходимости можно разместить до батальона морской пехоты. Корабль Carson City развивает скорость до 43 морских узлов.

Видео прохода американского десантного судна через пролив Босфор опубликовал телеканал "Звезда".