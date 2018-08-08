Робототехнический комплекс "Кобра-1600", который предназначен для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые отправлен по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии.

"Кобра-1600" применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования опасных предметов с помощью телекамер и специального навесного оборудования. Выявленная взрывчатка потом увозится с места обнаружения в специальных контейнерах.Робот, передвигаясь на гусеничной платформе, может переплывать водные преграды глубиной до 120 миллиметров и забираться на пороги высотой до 160 миллиметров.