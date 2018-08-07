Чтобы напугать Россию, Германия хочет вернуть обязательную воинскую повинность

В последнее время в Берлине всерьёз обсуждается вопрос о возвращении обязательной воинской повинности. В 2011 году она была отменена. В связи с этим представители Христианско-демократического союза Германии (CDU) выступили с предложением вернуть службу по призыву.

Некоторые источники сообщают, что Германия не сможет противостоять России как потенциальному противнику. Военный эксперт Альберт Штаэль в интервью изданию Focus заявил, что Россия давно бросила им вызов, а Путин значительно модернизировал свою армию. «Вопрос в том, какими должны стать немецкие вооруженные силы, чтобы достаточно напугать Россию и от нее не исходило бы такой угрозы», - сказал эксперт.

Однако российские военные обозреватели считают, что Берлин возрождает армию с иной целью, пишет «URA.RU». «В Германии возрождается и создается Четвертый рейх — она становится номер один в Европе. Это надсмотрщик, который должен будет контролировать значительную часть ресурсов Европы», - рассказал полковник запаса Александр Жилин. При этом эксперт добавил, что на территории Германии есть военные базы США, и Берлин постепенно будет добиваться их сокращения. «Для того чтобы осуществлять независимую военную политику, должна быть своя армия», - заключил Жилин.