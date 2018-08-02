Минобороны рассекретило документы о становлении ВДВ‍

Министерство обороны ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении ВДВ в России. Материалы озаглавлены: «Ко дню крылатой пехоты».

Впервые опубликован проект положения о Главном управлении ВДВ Красной армии, который всего за несколько дней до начала Великой Отечественной войны был представлен Генштабом народному комиссару обороны СССР.

В размещенных материалах содержится приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года. Именно этим приказом было введено ношение знаменитого берета голубого цвета как отличительного элемента военной формы одежды десантников.

Среди рассекреченных данных множество ранее неизвестных подробностей о боевых столкновениях частей ВДВ с противником во время войны.

Сегодня, 2 августа во всех городах России празднуют день ВДВ.