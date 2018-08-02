Минобороны рассекретило документы о становлении ВДВ
2 августа 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении ВДВ в России. Материалы озаглавлены: «Ко дню крылатой пехоты».
Впервые опубликован проект положения о Главном управлении ВДВ Красной армии, который всего за несколько дней до начала Великой Отечественной войны был представлен Генштабом народному комиссару обороны СССР.
В размещенных материалах содержится приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года. Именно этим приказом было введено ношение знаменитого берета голубого цвета как отличительного элемента военной формы одежды десантников.
Среди рассекреченных данных множество ранее неизвестных подробностей о боевых столкновениях частей ВДВ с противником во время войны.
Сегодня, 2 августа во всех городах России празднуют день ВДВ.
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