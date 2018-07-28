В первом заезде танкового биатлона на АрМИ-2018 победила сборная Китая

В первом заезде «Танкового биатлона-2018» победила команда Китая. Второе место занял Казахстан. Сборная Кувейта из-за допущенных ошибок пропустила вперед команду Уганды и финишировала четвертой.

Соревнования по «Танковому биатлону» стартовали сегодня в рамках Армейских международных игр, начавшихся в подмосковном парке «Патриот». Всего в международных армейских состязаниях в этом году принимают участие 189 команд из 32 стран.

Все участники первого заезда выступали на российских танках Т72Б3, кроме сборной КНР. Китайские танкисты соревновались на своих танках Тип 96. Команда Кувейта шла в заезде на третьей позиции, но допустила ошибки и заработала штрафные круги, что позволило команде Уганды вырваться вперед и занять по итогам заезда третье место.

В следующем заезде выступят команды Индии (зеленые танки), Азербайджана (синие танки), ЮАР (желтые танки) и Зимбабве (красные танки), сообщает РИА Новости.