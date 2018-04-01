Немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи НАТО

Истребители Tornado в немецких ВВС больше не в состоянии выполнять боевые задачи в рамках миссий НАТО, сказано в конфиденциальном докладе Минобороны ФРГ. Причиной этого стало техническое устаревание оборудования.

Panavia Tornado не располагают обязательными на данный момент функциями — например, у них нет системы зашифрованной передачи данных, а также систем распознавания «свой-чужой», сообщает немецкое издание Der Spiegel. Сообщается, что модернизацию не удастся завершить даже до 2019 года. Все необходимые усовершенствования требуют многомиллионных расходов.

Сейчас Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке, передает ТАСС.