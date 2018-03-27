Что покупают российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим

В Сирии на российской военно-морской базе в Тартусе открылся магазин для российских военнослужащих. При этом основная торговля ведется на авиабазе Хмеймим. Какие товары и продукты пользуются особой популярностью?

«Из продуктов питания у них популярны сладости, вода, кока-кола. Кроме этого реализована возможность, купить все, что хочется - это привезут ближайшим рейсом из России», - рассказал гендиректор «Военторга» Владимир Павлов, передает ТАСС. Военнослужащие с удовольствием ходят в кафе на территории базы. Также в Сирии организована выездная торговля на боевые посты российских военнослужащих.