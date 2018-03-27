Что покупают российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим
27 марта 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Сирии на российской военно-морской базе в Тартусе открылся магазин для российских военнослужащих. При этом основная торговля ведется на авиабазе Хмеймим. Какие товары и продукты пользуются особой популярностью?
«Из продуктов питания у них популярны сладости, вода, кока-кола. Кроме этого реализована возможность, купить все, что хочется - это привезут ближайшим рейсом из России», - рассказал гендиректор «Военторга» Владимир Павлов, передает ТАСС. Военнослужащие с удовольствием ходят в кафе на территории базы. Также в Сирии организована выездная торговля на боевые посты российских военнослужащих.
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