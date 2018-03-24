Российская Федерация выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар. Путин похвалил создателей обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160

Он назвал назвал новый российский ракетоносец "худшим кошмаром НАТО". Как отмечается в публикации, обновленные стратегические бомбардировщики получат двигатели, эффективность которых вырастит на 10 процентов. Благодаря этому максимальную дальность полета можно увеличить на тысячу километров. Также у самолета появятся новая авионика и вооружение.

Эксперт провел аналогию с бомбардировщиками США B-2 "Спирит" и B-21 "Райдер". В отличие от них российский конкурент рассчитан для поражения целей внутри закрытого средствами ПВО пространства при помощи ракет увеличенной дальности. Такой возможностью не обладает ни один американский самолет. В связи с этим обновленный Ту-160М2 получит снаряды нового поколения.

Ту-160 – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году объявлялось о возобновлении производства стратегических ракетоносцев. В прошлом году новый самолет был передан на летно-испытательную станцию. В российском оборонном ведомстве заявили, что модернизация увеличит эффективность бомбардировщика на 60%.