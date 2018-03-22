Минобороны: Путин показал не все новое оружие России

Разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются тем, что озвучил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Неужели вы думаете, что Верховный главнокомандующий обо всем доложил в послании? Мы не обо всем докладывали", - добавил он. На уточняющий вопрос ведущих, есть ли еще супероружие, Борисов лишь улыбнулся загадочно.

Замминистра также объяснил, почему Путин решил показать наличие новейшего вооружения всему миру, и отдельно подчеркнул, что опубличивание новейших систем вооружений не преследовало цель побряцать оружием или начать очередную гонку вооружений. По его словам, это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего военного преимущества не получится. Борисов отметил, что у России есть адекватные ответы на все виды вооружений США.

Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.





