Родина на продажу

Во время первой чеченской войны в узких военных кругах горячо обсуждалась новость об аресте нескольких тыловых высокопоставленных офицеров, которые продавали стрелковое вооружение и даже ПЗРК боевикам. Военные контрразведчики сработали чётко, ряд старших офицеров отправились на нары. В самой же воюющей группировке была другая мода – продавать противнику боеприпасы. Правда, патроны не стреляли, а гранаты не взрывались, так как перед продажей их несколько часов буквально варили в кипятке. Но даже такой бизнес, мягко говоря, не встречал понимания у сослуживцев.

В загадочной истории, которую «АН» расскажут в этом номере, пока гораздо больше вопросов, чем ответов. И главный вопрос – почему российская фирма спокойно торгует с потенциальным противником комплектующими для их систем вооружений, а контролирующие органы делают вид, что ничего не происходит?

Таможня не даёт добро

Весной прошлого года сотрудники шереметьевской таможни, проверяя соответствие деклараций реальному грузу, обнаружили странные изделия. В бумагах чёрным по белому было указано: «Оптические элементы. Область применения: научные исследования в спектрофотометрии. Товар гражданского назначения. Заготовка шлифованная в виде менисковой линзы из ZnS» (копии декларации и нижеследующих документов имеются в редакции.) Обратите внимание: «научные исследования», «товар гражданского назначения» и т.д. и т.п. Отправитель – ООО «КристаллТехно» (Россия). Получатель – в Румынии.

Видимо, кто-то из таможенников, проверявших груз, имел в прошлом высшее техническое образование и крайне удивился внешнему виду, а главное, размерам «менисковой линзы». Пришлось вызывать эксперта.

– Всего меня просили дать экспертное заключение три раза. В марте, апреле и мае 2017 года. Всё это происходило на территории таможенного склада «Шереметьево-Карго». При мне взвешивались и вскрывались коробки с грузом, конечно, проводилась сверка с информацией, указанной в таможенной декларации. Все формальности были соблюдены очень тщательно. В первой коробке находились три детали, предметы куполообразной формы светло-жёлтого цвета с тонко шлифованной поверхностью, являющиеся менисковыми линзами из сульфида цинка плотностью 4,08 г/см3. А чистый объём линзы составлял 127,7–127,4 см3. В апреле я проверил ещё одно отправление, но уже с двумя такими же деталями тем же самым объёмом. А между тем ещё в 2011 году был подписан Указ президента (от 17.12.2011 №1661) о списке товаров и технологий двойного назначения. В пункте 6.1.4.2 чётко указано, что оптические компоненты из сульфида или селенида цинка объёмом более 100 см3 запрещены к экспорту из нашей страны, – рассказал «Аргументам недели» эксперт, кандидат химических наук Юрий.

Его полные имя и фамилию мы не называем в интересах следствия, а также ради личной безопасности нашего эксперта. Но, конечно, готовы раскрыть информацию правоохранительным органам по официальному запросу в редакцию. В третьей коробке, которая в присутствии Юрия осматривалась в мае 2017 года в «Шереметьево-Карго», находилось 40 предметов куполообразной формы из фторида магния. Они также запрещены к экспорту. Или в крайнем случае могут быть проданы за рубеж только при наличии специального разрешения чуть ли не на уровне правительства! Но к декларациям никаких разрешений не прилагалось, научный груз чисто гражданского назначения, и всё тут. Но…

Российские таможенники – надо отдать им должное – не удовлетворились одним экспертным заключением и обратились в профильный ЦНИИ ВВС Минобороны. Ответ звучал приговором для экспортёра «КристаллТехно»: изделия «могут быть использованы при создании вооружений и иной военной техники… Попадают под запреты и ограничения при перемещении через границу Российской Федерации». В переводе с экспертного на русский экспертиза звучит буквально убийственно: эту оптику запросто можно использовать для сборки натовских авиаракет классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» и ракет для ПЗРК, которые могут сбивать российские самолёты в том же сирийском небе.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» – российская фирма вопреки закону и указам президента страны без всяких специальных лицензий и разрешений незаконно гонит потенциальному противнику комплектующие для убийства! Приплыли, называется.

«Уголовка» в режиме тяни-толкай

Конечно, после таких разгромных экспертиз полицейским не оставалось ничего другого, как, говоря профессиональным языком, «возбудиться» по ч. 1 ст. 226 УК РФ. Контрабанда,или «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС… материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники» (уголовное дело №11701009625000247). На минутку – от трёх до семи лет!

Правда, смущала одна приписка: дело возбуждено в отношении «неустановленного лица». Неужели трудно установить генерального директора ООО «КристаллТехно» (ИНН 7743073957) Васильева Андрея Анатольевича?! И спросить, направив лампу в глаза: «Почто ты, Андрей Анатольевич, такие делишки крутишь?» Но, может быть, установили и даже спросили, но народу знать об этом не положено: тайна следствия, понимаешь.

Хотя, возможно, Васильев – это всего лишь Васильев. И за контрабандой стоят другие, более серьёзные фигуры. Несложный поиск в Интернете показывает, что «КристаллТехно» – это экспортное «плечо» группы компаний «ЭлектроСтекло». В «ЭС» входят ещё несколько компаний, в том числе и те, где непосредственно выращивают, шлифуют и полируют «менисковые линзы». Единственный учредитель этого холдинга – некий Охрименко Дмитрий Борисович. Личность крайне любопытная, требующая отдельного расследования.

По мнению экспертов, такое обилие разных юридических лиц, когда производственные и логистические экспортно-импортные компании вроде бы не имеют отношения друг к другу, очень удобно для ведения, так сказать, «серого» бизнеса. Если одно звено цепочки рвётся, то его несложно заменить другим.

Понятно, что такими ушлыми «бизнесменами», особенно проколовшимися на контрабанде не китайского ширпотреба, а «материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения», должны заниматься не транспортные полицейские. В таких управлениях просто-напросто нет узких специалистов. Такими делами должны ведать региональные структуры ФСБ. Но пока, по данным «АН», УФСБ по Москве и Московской области по официальным каналам не проинформировали о попытках незаконного экспорта обтекателей для натовских ракет, которыми сегодня в Сирии убивают, в том числе, и российских граждан.

Вероятно, это связано с межведомственной разобщённостью. Не секрет, что каждая «контора» тянет одеяло на себя. Хотя, конечно, мы не знаем всех технических тонкостей контрразведывательного обеспечения российских частных предприятий, которые активно сотрудничают с отечественным военно-промышленным комплексом. Возможно, что товарищи чекисты по привычке не афишируют своё расследование, ведя оперативную игру.

Как удалось выяснить «АН», «КристаллТехно» является победителем не менее 70 госконтрактов, в том числе в интересах Минобороны. «Голова» в виде ООО «ЭлектроСтекло» и аффилированное с ним ООО «Кристаллы Оптика Лазерные Технологии» (ООО «КОЛТ») плотно контактируют с секретными: АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) им. академика А.Г. Шипунова», АО «НПО Государственный институт прикладной оптики», АО «НПК СПП», АО «ПО УОМЗ», АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» и т.д. Сумма контрактов – под миллиард рублей!

По логике вещей такие поставщики должны рассматриваться под лупой. Однако если заглянуть в подноготную экспортного «плеча» «КристаллТехно», то можно увидеть прелюбопытную вещь. Один из соучредителей этой милой организации – некое упрощённое АО по производству и разработке монокристаллов СОРЕМ из Франции. Заглянем теперь на сайт головной SAREM. Ой, оказывается, этот мирный французский концерн занимается производством и продажей оптических элементов для производства оружия, ядерных технологий и космоса. На этом фоне даже введённые санкции – мелочь. А если ещё учесть, что среди заказчиков «КристаллТехно» израильские и американские оружейные фирмы, например, Ophir (Израиль) и ISP (США), то вырисовывается любопытная картина.

Резюмируем – некое совместное с потенциальным противником частное предприятие, которое оказалось замешано в контрабанде изделий, имеющих критическое значение для нашей оборонки, благополучно продолжает сотрудничать с секретными российскими КБ.

И в заключение – «вишенка» на торте. Обтекатели, которые «кристалловцы» пытались «сконтрабандить» в Румынию, изготовлены из сульфида цинка (ZnS). А для российских ВКС их делают из селенида цинка (ZnSe). Первый более чем в два раза механически более прочный и термоустойчивый. Но почему-то считается, что его промышленного производства на территории России нет.

Всё как в известном фильме: «Видишь суслика? – Нет! – И я не вижу, а он есть». Суслики-обтекатели нового поколения есть для наших «заклятых друзей», но, видимо, их нет для родной оборонки. А говорят, «лихие 90-е», когда секретами Родины торговали направо и налево, закончились.

Справка «АН»

На вооружении стран – членов НАТО стоит целое семейство тактических ракет AGM-65 Maverick класса «воздух-поверхность». Несмотря на различия в снаряжении боевой части (БЧ), все они объединены системой наведения, а именно, инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН). А защищают эту самую головку от внешнего воздействия обтекатели из сульфида цинка! То есть полностью идентичные тем изделиям, которые российская фирма «КристаллТехно» пыталась отправить в европейскую столицу оружейного контрабандного бизнеса – «город-герой» Бухарест. Многие ракеты класса «воздух-воздух», наводящиеся на цель с помощью ИК ГСН, также используют обтекатели подобного типа. С помощью такой вот ракеты малой дальности с ИК ГСН, выпущенной с турецкого F-16С, 24 ноября 2015 года был сбит наш Су-24М. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб после катапультирования. В начале февраля в Сирии был сбит наш Су-25. Пилот Роман Филиппов погиб. «Сушку» подбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), предположительно американского производства. А теперь вспомним содержимое третьей коробки, которую исследовал наш эксперт. Там находились изделия куполообразной формы из фторида магния (MgF2). Именно из этого материала изготавливаются обтекатели для ракет в импортных ПЗРК. В России такие обтекатели используются в ПЗРК нового поколения типа «Верба».

От редакции: Просим считать эту публикацию официальным запросом в Генпрокуратуру, МВД И ФСБ РФ. Также редакция направляет официальные запросы в комитеты по безопасности и обороне Государственной думы и Совета Федерации. После получения ответов мы обязательно вернёмся к этой теме.