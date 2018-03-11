Шойгу рассказал, сколько образцов оружия было протестировано в Сирии

Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что Сирия дала огромный опыт Вооруженным силам Российской Федерации.

"То, что мы посмотрели и сделали свои замечания, дополнения, это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше, а с другой стороны, оно, конечно, будет более эффективным", — отметил он в интервью в документальном фильме Андрея Кондрашова "Путин".

В свою очередь, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что испытание вооружения в боевых условиях сильно отличается от проверок на полигоне. По его словам, большинство конструкторов побывали в Сирийской Республике и частенько дорабатывали оружие прямо на ходу. Чемезов подчеркнул, что в настоящий момент многие российские вооружения гораздо лучше, чем в Евросоюзе и США.