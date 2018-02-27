Как сообщили «АН» в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, сегодня в рамках подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» прибыла в подмосковное Алабино из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области.

Маршрут колонны проходил по территории трёх областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный н.п. Алабино (протяженность маршрута — более 400 км). Механики-водители Тейковского ракетного соединения продемонстрировали высокую маршевую выучку в условиях низких температур. В Ивановской области столбик термометра опускался до минус 27 градусов.

В ходе приготовления к параду на Красной площади, в январе—феврале, в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду. С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».