Минобороны России приняло на вооружение новые образцы автоматов

Минобороны России приняло на вооружение новые образцы стрелкового оружия. Это автоматы Калашникова Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева, пишет портал "Москва 24".



"Изделия ОАО "Завод имени В.Я. Дегтярева" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА "Концерн "Калашников" по критерию "простота — надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений", сообщают СМИ.



Ранее в военном ведомстве заявляли, что выберут автомат для боевой экипировки "Ратник" по результатам испытаний моделей АК-12, АК-15 и АЕК-971.