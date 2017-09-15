Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Атомная подводная лодка ВМС США "Джимми Картер" вернулась в порт под необычным флагом. Как стало известно телеканалу Fox News, над ходовой рубкой субмарины развивался "Веселый Роджер", символ пиратов.

Журналисты телекомпании обратили внимание на снимки подлодки, шедшей через канал Худ на базу, размещенные на сайте одной из структур, подведомственных Минобороны США.

Американские подводники, вероятно, переняли у британцев традицию возвращаться на родину под пиратским флагом в знак успешно выполненного задания. В 1914 году во время Первой мировой войны британская подлодка, потопив германский боевой корабль, прибыла в порт приписки, командир субмарины Макс Хортон отдал приказ поднять пиратский флаг, чтобы продемонстрировать победу над противником. С тех пор подводники королевства периодически следовали этой традиции.

Пентагон же, в свою очередь, редко оглашает действия команды подлодок, и они функционируют практически в полной секретности.

Судно принадлежит к классу Seawolf, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk. На борту субмарины есть глубоководные необитаемые аппараты, которые могут быть использованы для работы с кабелями связи на дне океана.