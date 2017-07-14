Одно из соединений Ракетных войск стратегического назначения подняли по тревоге
14 июля 2017, 03:24 [ «Аргументы Недели» ]
Стартовала внезапная проверка состояния боевой готовности и боевого дежурства Барнаульского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны.
Планируется вывести подразделения ракетных полков на полевые позиции, отработать множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы произведут маневренные действия с преодолением участков условного заражения местности. Затем они выполнят учебную задачу по проведению условного пуска ракет.
Проверка продлится до конца недели.