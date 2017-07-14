Одно из соединений Ракетных войск стратегического назначения подняли по тревоге

Стартовала внезапная проверка состояния боевой готовности и боевого дежурства Барнаульского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны.

Планируется вывести подразделения ракетных полков на полевые позиции, отработать множество задач и вводных, в том числе технических, ракетные дивизионы произведут маневренные действия с преодолением участков условного заражения местности. Затем они выполнят учебную задачу по проведению условного пуска ракет.

Проверка продлится до конца недели.