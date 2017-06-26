Пентагон: Новая российско-китайская разработка станет сложной целью для ПРО

Американские военные считают, что планирующие гиперзвуковые аппараты разработки России и Китая станут "сложными целями" для противоракетной обороны. Об этом сказано в докладе американской военной разведки.

Гиперзвуковые летательные аппараты имеют сверхзвуковую скорость, высокие показатели маневренности и летают на низкой высоте. Эти факторы делают аппараты сложной целью для систем ПРО.

Разработку таких аппаратов ведут Россия и Китай. При этом последний имеет самую активную и разнообразную программу развития баллистических ракет в мире, отмечается в докладе, сообщает Bloomberg.

Кроме того, в документе говорится, что Россия сохранит наибольшую мощь ракетных войск стратегического назначения среди зарубежных стран.