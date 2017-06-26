Пентагон: Новая российско-китайская разработка станет сложной целью для ПРО
26 июня 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Американские военные считают, что планирующие гиперзвуковые аппараты разработки России и Китая станут "сложными целями" для противоракетной обороны. Об этом сказано в докладе американской военной разведки.
Гиперзвуковые летательные аппараты имеют сверхзвуковую скорость, высокие показатели маневренности и летают на низкой высоте. Эти факторы делают аппараты сложной целью для систем ПРО.
Разработку таких аппаратов ведут Россия и Китай. При этом последний имеет самую активную и разнообразную программу развития баллистических ракет в мире, отмечается в докладе, сообщает Bloomberg.
Кроме того, в документе говорится, что Россия сохранит наибольшую мощь ракетных войск стратегического назначения среди зарубежных стран.