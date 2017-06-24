В России подготовлено первое подразделение офицеров для службы в Арктике

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) имени К. К. Рокоссовского выпустило 24 июня первое подразделение офицеров, которые пять лет обучались специфике службы в условиях Арктики.

О первом выпуске арктического подразделения офицеров сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Известно, что два десятка офицеров прошли практику на Северном флоте в арктических бригадах. Командиры арктических бригад умеют управлять снегоходами и собачьими упряжками, ходить на лыжах, работать со специальным оборудованием и выживать в суровых условиях Арктики. ДВОКУ – единственное учебное заведение, которое готовит офицеров для Арктики.