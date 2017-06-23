ВКС РФ за последнюю неделю перехватили у границы 14 самолётов-разведчиков

Истребители ВКС России за прошедшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России. Перехваты осуществляли истребители дежурных сил противовоздушной обороны — МиГ-31 и Су-27.

По данным Минобороны, иностранные самолеты провели 23 разведывательных полета у границ Российской Федерации. В их числе были 10 полетов истребителей США (RC-135 и беспилотника Global Hawk), четыре полета авиации Норвегии (Р-3С Orion), три полета шведских самолетов (модели Gulfstream). Еще по два полета осуществила авиация Франции и Великобритании. Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Кроме того, у границ России осуществили разведывательные полеты Португалия и Япония.

Ранее Пентагон опубликовал фотографию, как российский истребитель Су-27 перехватывает группу бомбардировщиков ВВС США над Балтикой. В Пентагоне подчеркнули, что перехват был проведен в безопасной форме.