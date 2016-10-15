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СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике

15 октября 2016, 19:09 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике
seaforces.org

Власти Германии одобрили закупку дополнительных пяти корветов типа Braunschweig общей стоимостью 1,5 миллиарда евро для обеспечение безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на депутатов немецкого парламента.

Германское издание Süddeutsche Zeitung пишет, что военные корабли закупаются в связи с решениями новых задач по обеспечению безопасности в акватории Балтийского моря. Об этом журналистам сообщили представители двух крупнейших коалиций в Бундестаге - депутат ХДС Экхард Реберг и представитель СДПГ Йоханнес Карс.

Первые два корабля Германский военно-морской флот примет на вооружение в 2019 году, остальные три – к 2023 году.

Сейчас на вооружении германского ВМФ находится пять корветов класса Braunschweig K 130. Данные корабли используются преимущественно в прибрежных водах, в том числе в Балтийском море. 

 

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