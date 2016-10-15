СМИ: Германия закупит пять корветов для сдерживания России на Балтике

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Министр энергетики РФ: Украине на зиму газа не хватит
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Следующий бой Харитонова пройдёт в России
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Минсельхоз планирует ввести минимальную цену на вино
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Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз
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Песков констатировал факт роста агрессивности США
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СМИ узнали о готовящейся отставке главы Международного паралимпийского комитета
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Кремль готовится к отражению американской кибератаки
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Россия выступила против запрещения ядерного оружия
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У тульского дальнобойщика в машине нашли труп женщины
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Аэропорт Пулково замер из-за сообщения о возможном теракте
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ДНР: пьяные украинские танкисты раздавили семейную пару в Донбассе
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Акула ворвалась в клетку с дайвером (ВИДЕО)
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Министры спорта сыграли в футбол на форуме «Россия – спортивная держава»
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Воронцов: Самое слабое место Винника – страх проиграть на глазах у своей публики