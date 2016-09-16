Шойгу приказал раздать всем курсантам по ноутбуку

Обеспечить с 2017 года всех курсантов и слушателей российских военных вузов персональными ноутбуками – такую задачу озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что ПК пригодятся в обучении.

Во время посещения Ярославского высшего военного училища Сергей Шойгу сказал, что сегодня персональными ноутбуками обеспечены все слушатели академий, а со следующего учебного года персональными компьютерами будут обеспечены все курсанты военных училищ.

Сергей Шойгу назвал Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны одним из важных учебных заведений ВКС и высоко оценил материальную базу училища, отметив, что вряд ли какой-то гражданский вуз может похвастать чем-то подобным.