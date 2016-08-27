Чукотскую границу будет охранять спецназ на квадроциклах

В состав дивизии береговой обороны, которая будет развернута на Чукотке, войдут мотострелковые арктические батальоны на шести- и четырехколесных мотоциклах. Задача подразделения – ловля диверсантов.

Новая дивизия будет развернута к 2018 году и в ее состав войдут несколько мотострелковых арктических батальонов. Планируется, что мотострелки при патрулировании побережья будут отслеживать и ловить диверсантов.

В Минобороны подтвердили создание нового подразделения: решение о его создании уже есть, испытание машин проведены. Представитель оперативного командования «Север» объяснил, что квадроциклы в прибрежной малоснежной и каменистой зоне намного выгоднее снегоходов, да и летом снегоходы использовать не станешь. А квадроцикл – транспорт всепогодный.

В настоящее время на Чукотке действует несколько военных авиационных комендатур и эскадрилья беспилотников «Орлан-10».