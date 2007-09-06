Месть гражданской жены

На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Сегодня он беседует с женщиной, мечтающей о браке.

В кабинет входят молодые супруги. Говорить начинает муж.

- В ПОСЛЕДНЕЕ время с ней происходит что-то непонятное. Без причины бросается и срывается на меня. Живем отлично. Постоянно ездим на отдых, за границу. Я хорошо зарабатываю, все, что нужно, покупаю. Чего ей не хватает? Или с жиру бесится, или крыша поехала?

(Вступает супруга.)

- Не оскорбляй меня. Мне неприятно, что ты подозреваешь меня в том, что я стала ненормальной. И пришла я сюда только для того, чтобы доказать, что крыша у меня не едет!

- Судя по тому, что рассказал мне ваш супруг, вы часто чувствуете беспричинные беспокойство и тревогу и пытаетесь их снять, незаслуженно срывая гнев на своем супруге?

- Почему незаслуженно? Причина есть.

(Вступает супруг.)

- Например, сегодня утром проснулась и как начала на меня орать из-за всякой чепухи. Пирожки, видите ли, я не умею печь, а у других мужья умеют. Ты вечно сравниваешь меня с другими мужьями. И у меня всегда все не так.

(Анализ показал, что супруга позиционирует себя выше супруга, то есть имеет некое чувство превосходства над ним. Далее я попросил супруга выйти из кабинета. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- У меня сложилось такое впечатление, что вы имеете некое чувство превосходст­ва над мужем, позволяя себе принижать его достоинство. Это так?

- Я стала такой по отношению к нему только в последний год. А после свадьбы я все время его слушалась. Ой, что это я? Свадьбы-то у меня не было.

(На протяжении всего сеанса моя пациентка много раз будет упоминать, что свадьбы у нее (а не у них обоих) не было.)

Раньше он меня принижал, мучил, а я терпела.

(На глазах появляются слезы.)

В первые три месяца беременности я лежала на сохранении, а он ни разу не навестил меня. Уже думала, что буду воспитывать ребенка одна, как это сделала в свое время моя мать.

(Психоанализ показал наличие некоего противоречия. С одной стороны, моя пациентка, будучи воспитанной матерью-одиночкой, уже изначально «излучала» на избранника некую энергию самостоятельности. Ее избранник, почувствовав это, решил жить в гражданском браке. С другой стороны, моя пациентка сильно переживала, что не было официального бракосочетания).

Лишь на седьмом месяце беременности муж забрал меня к себе в квартиру. Моя мать получила инсульт. Видимо, из-за этих переживаний. Она сильно помогала во время моей беременности, поддерживала меня. Очень хотела, чтобы я была официально замужем.

(Психоанализ показал, что мать моей пациентки, будучи матерью-одиночкой, сильно страдала и не хотела повторения своей несчастной судьбы у дочери.)

Моя мать с детства рассказывала мне о том, что когда я вырасту, то выйду замуж и будет свадьба, с фатой, с белым платьем.

- Она часто вам об этом рассказывала, как бы мечтая о том, что сама не получила от судьбы, была зациклена на этом?

- Да, я только сейчас начала это осознавать.

- ПОЧЕМУ, на ваш взгляд, вы стали в последнее время такой смелой? Это реакция на прошлые обиды, месть?

- Возможно. Ведь он меня долго проверял. Гожусь ли я ему в жены, можно ли со мной расписаться. Мы прожили в гражданском браке уже пять лет. Он проверил и убедился, что я достойная жена. У нас растет прекрасная дочь. Он ее любит. Поэтому год назад предложил мне сначала повенчаться. Я почувствовала, что для него это менее ответственно с юридической точки зрения. Вот такой он у меня расчетливый. И до свадьбы был такой. Ой! Свадьбы-то у меня не было! А для меня венчание, наоборот, более ответственный акт. Я и отказалась. Через месяц он предложил мне зарегистрировать отношения в ЗАГСе. А я ему ответила: «Сейчас мне это уже не нужно. Все надо делать вовремя. Ребенок уже в школу скоро пойдет, а мы будем в игрушки играть, то есть в свадьбу…» Он сильно обиделся на мои слова. Я как бы хлестнула его по лицу. И мне стало легче. А я после этого стала смелее.

- Вы мать его любимой дочери и этим сейчас, вероятно, манипулируете?

- А раньше он мною манипулировал так, что я была в подвешенном состоянии. Мать сильно переживала, что я незаконно сожительствую с мужчиной. Переживала настолько, что умерла от инсульта. Через год после моей свадьбы. Ой, свадьбы-то у меня не было! Может быть, я бы расписалась год назад ради матери. Но, увы, ее уже нет в живых.

- Это миф. Статистика показывает, что большинство этих псевдожен сильно переживают.

- Значит, я была псевдоженой. Слово-то какое… Типа фальшивой, ненастоящей. Да, свадьбы-то у меня не было.

(На глазах моей пациентки опять слезы.)

- Да, я ненастоящего мужчину встретила и ненастоящую семью создала.

- Не огорчайтесь. Зато вы дочь настоящую родили и воспитываете…

- На этом пока все и держится.

- Предложение мужа расписаться вывело ваши отношения на новую волну? Вы стали ему мстить?

(Пауза.)

- Действительно, именно после этого я стала смелее и начала чаще ругать его… А после свадьбы… (Тьфу! Свадьбы-то у меня не было!) я всегда подчинялась ему, рассчитывая, что вот-вот он оформит наши отношения. Сейчас я почувствовала, что мне уже нечего терять. Растаяли все надежды.

- Надежды на что?

- На то, что когда-то могла быть законной женой, иметь законного мужа. Была бы нормальная свадьба, о которой мечтала моя любимая мама.

(Анализ показал, что мать моей пациентки была в роли вечной любовницы большого чиновника. Во всяком случае, это она узнала от своей тети.)

- И вы бы одели белое пышное свадебное платье и роскошную фату…

(После произнесенного слова «фата» моя пациентка неожиданно для меня вздрогнула и сильно заплакала. Я почувст­вовал, что это слово для нее оказалось неким кодом.)

- КАК у вас развивались отношения с противоположным полом?

- Я всегда знала себе цену. Воображала себя эдакой светской львицей. Моя тетя мне рассказывала, что моя мама пользовалась большим успехом у мужчин. И я, повзрослев, старалась не уступать матери.

(Психоанализ вновь показал двойст­венность личности моей пациентки. С одной стороны, она страдала комплексом женской неполноценности и поэтому постоянно старалась не отставать от своих сексуально-продвинутых подруг, не имея при этом ни малейшего желания на глубокие серьезные отношения с одним мужчиной-избранником. Поэтому первый половой контакт у нее произошел не благодаря чувствам, а просто чтобы не отстать от подруг и соответствовать имиджу светской львицы. С другой стороны, моей пациенткой руководили установки, шедшие от матери, которая была зациклена на том, чтобы у ее дочери была настоящая свадьба с настоящим свадебным платьем и фатой).

- Получается, что в вас как бы боролись две сущности: светская львица, не желающая серьезных брачных уз, и принцесса, мечтающая о принце, свадебном платье и фате. Это тоже некий комплекс, и назовем его условно комплексом фаты. И какой же из этих комплексов взял верх?

- Наверное, второй. Я позднее начала понимать, что сползаю к проституции. Ориентировалась на более состоятельных партнеров. Я их не любила, а зарилась на их деньги. Одного, плавая на теплоходе, так влюбила в себя, что в конце круиза на пристани меня ждала новая девятка. Это было одним из условий того, что я в течение всего круиза жила в его каюте. Потом устала от этой проституции. Захотела семью, ребенка, любимого и единственного избранника.

(Анализ показал, что именно эти «свободные полеты» и истощили здоровье матери моей пациентки, а не гражданский брак, как это было заявлено ранее моей пациенткой.)

- Фата вам часто снится?

- В последнее время часто. Я надеваю ее на голову, а сзади стоит мама и смотрит. Она молчит и улыбается.

Психоанализ сновидения показал, что моя пациентка подсознательно желает настоящего брака, с настоящей свадьбой, платьем, фатой. Более того, избранником в мечтах являлся не гражданский муж, а кто-то другой - некий архетипический или идеальный образ. Таким образом, я пришел к выводу, что моя пациентка в душе ждет своего нового избранника. Отсюда раздражение на гражданского мужа.

Далее в кабинет вошел супруг. Я не заметил, как он оказался на коленях и жалобно просил прощения у моей пациентки. Но бесполезно.

Через год моя пациентка вновь была в моем кабинете, но на этот раз она привела своего сильно опекаемого и любимого ею нового, теперь уже настоящего мужа. У него были небольшие невротические расстройства, вызванные профессиональной деятельностью. Моя бывшая пациентка с гордостью показала мне свою свадебную фотографию, на которой была счастливая, настоящая невеста, на голове которой развевалась фата.