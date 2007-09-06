Месть гражданской жены
НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА ЖЕНЩИНА, СТРАДАЮЩАЯ КОМПЛЕКСОМ ФАТЫ
№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры,
В кабинет входят молодые супруги. Говорить начинает муж.
- В ПОСЛЕДНЕЕ время с ней происходит
(Вступает супруга.)
- Не оскорбляй меня. Мне неприятно, что ты подозреваешь меня в том, что я стала ненормальной. И пришла я сюда только для того, чтобы доказать, что крыша у меня не едет!
- Судя по тому, что рассказал мне ваш супруг, вы часто чувствуете беспричинные беспокойство и тревогу и пытаетесь их снять, незаслуженно срывая гнев на своем супруге?
- Почему незаслуженно? Причина есть.
(Вступает супруг.)
- Например, сегодня утром проснулась и как начала на меня орать
(Анализ показал, что супруга позиционирует себя выше супруга, то есть имеет некое чувство превосходства над ним. Далее я попросил супруга выйти из кабинета. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)
- У меня сложилось такое впечатление, что вы имеете некое чувство превосходства над мужем, позволяя себе принижать его достоинство. Это так?
- Я стала такой по отношению к нему только в последний год. А после свадьбы я все время его слушалась. Ой, что это я?
(На протяжении всего сеанса моя пациентка много раз будет упоминать, что свадьбы у нее (а не у них обоих) не было.)
Раньше он меня принижал, мучил, а я терпела.
(На глазах появляются слезы.)
В первые три месяца беременности я лежала на сохранении, а он ни разу не навестил меня. Уже думала, что буду воспитывать ребенка одна, как это сделала в свое время моя мать.
(Психоанализ показал наличие некоего противоречия. С одной стороны, моя пациентка, будучи воспитанной
Лишь на седьмом месяце беременности муж забрал меня к себе в квартиру. Моя мать получила инсульт. Видимо,
(Психоанализ показал, что мать моей пациентки, будучи
Моя мать с детства рассказывала мне о том, что когда я вырасту, то выйду замуж и будет свадьба, с фатой, с белым платьем.
- Она часто вам об этом рассказывала, как бы мечтая о том, что сама не получила от судьбы, была зациклена на этом?
- Да, я только сейчас начала это осознавать.
- ПОЧЕМУ, на ваш взгляд, вы стали в последнее время такой смелой? Это реакция на прошлые обиды, месть?
- Возможно. Ведь он меня долго проверял. Гожусь ли я ему в жены, можно ли со мной расписаться. Мы прожили в гражданском браке уже пять лет. Он проверил и убедился, что я достойная жена. У нас растет прекрасная дочь. Он ее любит. Поэтому год назад предложил мне сначала повенчаться. Я почувствовала, что для него это менее ответственно с юридической точки зрения. Вот такой он у меня расчетливый. И до свадьбы был такой. Ой!
- Вы мать его любимой дочери и этим сейчас, вероятно, манипулируете?
- А раньше он мною манипулировал так, что я была в подвешенном состоянии. Мать сильно переживала, что я незаконно сожительствую с мужчиной. Переживала настолько, что умерла от инсульта. Через год после моей свадьбы. Ой,
- Это миф. Статистика показывает, что большинство этих псевдожен сильно переживают.
- Значит, я была псевдоженой.
(На глазах моей пациентки опять слезы.)
- Да, я ненастоящего мужчину встретила и ненастоящую семью создала.
- Не огорчайтесь. Зато вы дочь настоящую родили и воспитываете…
- На этом пока все и держится.
- Предложение мужа расписаться вывело ваши отношения на новую волну? Вы стали ему мстить?
(Пауза.)
- Действительно, именно после этого я стала смелее и начала чаще ругать его… А после свадьбы… (Тьфу!
- Надежды на что?
- На то, что
(Анализ показал, что мать моей пациентки была в роли вечной любовницы большого чиновника. Во всяком случае, это она узнала от своей тети.)
- И вы бы одели белое пышное свадебное платье и роскошную фату…
(После произнесенного слова «фата» моя пациентка неожиданно для меня вздрогнула и сильно заплакала. Я почувствовал, что это слово для нее оказалось неким кодом.)
- КАК у вас развивались отношения с противоположным полом?
- Я всегда знала себе цену. Воображала себя эдакой светской львицей. Моя тетя мне рассказывала, что моя мама пользовалась большим успехом у мужчин. И я, повзрослев, старалась не уступать матери.
(Психоанализ вновь показал двойственность личности моей пациентки. С одной стороны, она страдала комплексом женской неполноценности и поэтому постоянно старалась не отставать от своих
- Получается, что в вас как бы боролись две сущности: светская львица, не желающая серьезных брачных уз, и принцесса, мечтающая о принце, свадебном платье и фате. Это тоже некий комплекс, и назовем его условно комплексом фаты. И какой же из этих комплексов взял верх?
- Наверное, второй. Я позднее начала понимать, что сползаю к проституции. Ориентировалась на более состоятельных партнеров. Я их не любила, а зарилась на их деньги. Одного, плавая на теплоходе, так влюбила в себя, что в конце круиза на пристани меня ждала новая девятка. Это было одним из условий того, что я в течение всего круиза жила в его каюте. Потом устала от этой проституции. Захотела семью, ребенка, любимого и единственного избранника.
(Анализ показал, что именно эти «свободные полеты» и истощили здоровье матери моей пациентки, а не гражданский брак, как это было заявлено ранее моей пациенткой.)
- Фата вам часто снится?
- В последнее время часто. Я надеваю ее на голову, а сзади стоит мама и смотрит. Она молчит и улыбается.
Психоанализ сновидения показал, что моя пациентка подсознательно желает настоящего брака, с настоящей свадьбой, платьем, фатой. Более того, избранником в мечтах являлся не гражданский муж, а
Далее в кабинет вошел супруг. Я не заметил, как он оказался на коленях и жалобно просил прощения у моей пациентки. Но бесполезно.
Через год моя пациентка вновь была в моем кабинете, но на этот раз она привела своего сильно опекаемого и любимого ею нового, теперь уже настоящего мужа. У него были небольшие невротические расстройства, вызванные профессиональной деятельностью. Моя бывшая пациентка с гордостью показала мне свою свадебную фотографию, на которой была счастливая, настоящая невеста, на голове которой развевалась фата.
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