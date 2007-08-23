ГЛАВНОЕ В МУЖЧИНЕ – СТЕРЖЕНЬ
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
– С КАКИМИ психологическими проблемами вы сталкиваетесь в последнее время?
– Говорят, что мне не хватает в отношении с людьми гибкости и уступчивости, которые есть у хороших политиков. Но я не хочу быть
– Правда, что приоритет в области совершенного владения холодным оружием имеют люди восточной национальности, с горячим, дерзким темпераментом?
– Нет, конечно.
(Я почувствовал, что мой пациент несловоохотлив. Более того, он выжидает, изучая меня. В этом я узрел профессиональную спортивную установку: дать противнику показать себя и лишь затем ответить. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)
– Вы,
– Совершенно верно. (Пауза.)
– У вас, наверное, есть профессиональная установка предвосхищать поведение любого человека, не только соперника во время поединка?
– Да, и в жизни тоже всех просчитываешь. Не было такого, чтобы я дружил с
(По-видимому, это и есть особенность восточного темперамента?)
– Вы стараетесь не видеть полутонов: либо белое, либо черное. Наверное, это здорово, так как многие наши беды от неопределенности и двойственности.
– Да, я не пытаюсь
(Я почувствовал, что поступки моего пациента чаще всего вытекают из его личностных особенностей. Мне не удалось понять некоторые особенности моего пациента. Поэтому я попытался раскрыть его через анализ спорта, которым он занимался.)
– Какие психологические характеристики заложило в вас фехтование?
– В фехтовании бывает много спорных моментов, и спортсмен должен быть психологически устойчив ко всем этим проявлениям судейских ошибок.
(Мой пациент на первое место поставил фактор терпимости к ошибкам судьи.)
И еще, соревнования проходят с утра до вечера, поэтому нужно уметь быстро восстанавливаться психологически, верить в себя и не переживать о том, как закончится предстоящий бой. При равных физических возможностях и технических навыках в спорте побеждает тот, у кого крепче нервы. Мы говорим, у кого есть стержень, тот может держать удар.
(Я попытаюсь разобраться, за счет чего мой пациент имеет или не имеет уравновешенную психику. Благодаря умению быстро ориентироваться в ситуации и заранее подстраховываться или способности не воспринимать то, что может вызвать невротичность?)
Часто защищаешься от клинка соперника не потому, что его увидел, а потому, что интуитивно почувствовал, куда он будет колоть. Фехтование – как шахматная партия. Продумываешь на несколько ходов вперед. И колешь не конкретно в противника, а в то место, где он будет стоять через
(Можно предположить, что мой пациент уходит от неврозов и стрессов благодаря повышенной способности к антиципации, то есть предвосхищению. Но не вызывает ли эта профессиональная установка – не верить реальному и ситуационному поведению противника – недоверие к людям вообще?)
– Вы пришли в этот спорт, имея соответствующие психологические задатки?
– Меня папа привел. Он был тренером. Старшего брата отдал «в шпагу», меня «в рапиру», а младшего брата «в саблю». Так у нас образовалось три мушкетера, а папа был Д’ Артаньян.
– Вы сказали, что сразу видите, какой человек перед вами. Значит, наверное, можете быстро и резко изолироваться от человека, поняв, что он не совсем порядочный?
– Да. Я быстро остываю к такому человеку, что бы нас ни связывало. То есть авторитет зарабатывается годами, а теряется вмиг.
(Психологическая практика показывает, что часто внешний межличностный конфликт оказывается на самом деле внутриличностным.)
– Способность видеть только черное и белое, отсутствие психологической пластичности мешали вам?
– Да.
(Мой пациент сказал это «да» так, что я почувствовал – он осознал свою психологическую проблему.)
– О ЧЕМ вы думаете, когда фехтуете?
– Мне повезло, у меня мандраж прошел, когда я еще был в юниорском возрасте (до 20 лет). Я выходил на дорожку и видел, что у моих противников такие же руки, ноги, как у меня. Если мои физические данные лучше, то срабатывала детская психология: он меня уже не достанет. Часто думал о том, чтобы скорее закончить этот бой и вернуться в отель. Сейчас говорят, что спортсмены думают о деньгах. Уверен, что нормальные спортсмены выходят на дорожку, на помост или ринг и не думают о деньгах.
(Но, как показывает практика, финансовый фактор усиливает мотивацию спортсменов. Впрочем, все зависит от величины ставки.)
Думают, например, как переиграть соперника, перебороть. А когда ты уже выиграл, тем более Олимпийские игры, приходят материальные блага: премии, машина, квартира и т.д. Но ты о них вперед не думаешь.
– Некоторые приходят в единоборства с целью отомстить за прошлые обиды, побороть комплексы. У вас так было?
– Мне повезло. Надо мной никто не издевался. Пару раз
(Дальнейший психоанализ показал, что у моего пациента не было психотравм, которые часто приводят к агрессии.)
– Какие вам снятся сны?
– У меня с рождения очень плохое зрение. После Олимпиады
(Это сон – исполнение желаний, но ставший также и вещим.)
– А СНЯТСЯ чисто профессиональные сны?
– Часто во сне отрабатываешь
– Многие думают, что фехтовальщики – это мушкетеры?.
– Так думают в основном женщины. Мушкетерство было в XIX веке, сейчас фехтовальщики – это прагматики.
(Спортсменам, занимающимся противоборствами, необходимо всегда спать отдельно, дабы не травмировать близких.)Мой несловоохотливый пациент на протяжении всего сеанса находился как бы в выжидательной позиции, изучая меня, мои вопросы, мое движение навстречу к нему. Лишь затем либо сам шел навстречу, либо уходил от моего шага к нему. Я предположил, что это профессиональная спортивная установка, которая проявлялась и во время нашего диалога. При этом я почувствовал огромное любопытство к личности этого пациента. Анализ всей беседы показал, что он самокритичен, имеет частичную ригидность (пониженную пластичность психического восприятия, критичность), обусловленные влиянием спорта. Но именно это и вызывало во мне симпатию к этой личности.
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