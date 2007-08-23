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ГЛАВНОЕ В МУЖЧИНЕ – СТЕРЖЕНЬ

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ГЛАВНОЕ В МУЖЧИНЕ – СТЕРЖЕНЬ
 На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Сегодня у него на приеме двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, Европы, России  по фехтованию Ильгар Мамедов

 – С КАКИМИ психологическими проблемами вы сталкиваетесь в последнее время?

 – Говорят, что мне не хватает в отношении с людьми гибкости и уступчивости, которые есть у хороших политиков. Но я не хочу быть какой-то политической проституткой: и вашим, и нашим. Или я хороший друг, или хороший враг.

 – Правда, что приоритет в области совершенного владения холодным оружием имеют люди восточной национальности, с горячим, дерзким темпераментом?

 – Нет, конечно.

 (Я почувствовал, что мой пациент несловоохотлив. Более того, он выжидает, изучая меня. В этом я узрел профессиональную спортивную установку: дать противнику показать себя и лишь затем ответить. – Прим. Рамиля Гарифуллина.) 

 – Вы, по-видимому, феноменальный психолог, можете предугадывать и предвосхищать поведение людей?

 – Совершенно верно. (Пауза.)

 – У вас, наверное, есть профессиональная установка предвосхищать поведение любого человека, не только соперника во время поединка?

 – Да, и в жизни тоже всех просчитываешь. Не было такого, чтобы я дружил с кем-то много лет, а потом он оказался подонком. Мне не надо много времени, чтобы понять, порядочный человек или нет. Спортивная и природная интуиция помогает в жизни.

 (По-видимому, это и есть особенность восточного темперамента?)

 – Вы стараетесь не видеть полутонов: либо белое, либо черное. Наверное, это здорово, так как многие наши беды от неопределенности и двойственности.

 – Да, я не пытаюсь кому-то понравиться. Лесть вообще не воспринимаю. Подхалимства терпеть не могу. Считаю, что мужчина определяется не словами, а поступками.

 (Я почувствовал, что поступки моего пациента чаще всего вытекают из его личностных особенностей. Мне не удалось понять некоторые особенности моего пациента. Поэтому я попытался раскрыть его через анализ спорта, которым он занимался.)

 – Какие психологические характеристики заложило в вас фехтование?

 – В фехтовании бывает много спорных моментов, и спортсмен должен быть психологически устойчив ко всем этим проявлениям судейских ошибок.

 (Мой пациент на первое место поставил фактор терпимости к ошибкам судьи.)

 И еще, соревнования проходят с утра до вечера, поэтому нужно уметь быстро восстанавливаться психологически, верить в себя и не переживать о том, как закончится предстоящий бой. При равных физических возможностях и технических навыках в спорте побеждает тот, у кого крепче нервы. Мы говорим, у кого есть стержень, тот может держать удар.

 (Я попытаюсь разобраться, за счет чего мой пациент имеет или не имеет уравновешенную психику. Благодаря умению быстро ориентироваться в ситуации и заранее подстраховываться или способности не воспринимать то, что может вызвать невротичность?)

 Часто защищаешься от клинка соперника не потому, что его увидел, а потому, что интуитивно почувствовал, куда он будет колоть. Фехтование – как шахматная партия. Продумываешь на несколько ходов вперед. И колешь не конкретно в противника, а в то место, где он будет стоять через какое-то время.

 (Можно предположить, что мой пациент уходит от неврозов и стрессов благодаря повышенной способности к антиципации, то есть предвосхищению. Но не вызывает ли эта профессиональная установка – не верить реальному и ситуационному поведению противника – недоверие к людям вообще?)

 – Вы пришли в этот спорт, имея соответствующие психологические задатки?

 – Меня папа привел. Он был тренером. Старшего брата отдал «в шпагу», меня «в рапиру», а младшего брата «в саблю». Так у нас образовалось три мушкетера, а папа был Д’ Артаньян.

  – Вы сказали, что сразу видите, какой человек перед вами. Значит, наверное, можете быстро и резко изолироваться от человека, поняв, что он не совсем порядочный?

 – Да. Я быстро остываю к такому человеку, что бы нас ни связывало. То есть авторитет зарабатывается годами, а теряется вмиг.

 (Психологическая практика показывает, что часто внеш­ний межличностный конфликт оказывается на самом деле внутриличностным.)

 – Способность видеть только черное и белое, отсутствие психологической пластичности мешали вам?

 – Да.

 (Мой пациент сказал это «да» так, что я почувствовал – он осознал свою психологическую проблему.)

 – О ЧЕМ вы думаете, когда фехтуете?

 – Мне повезло, у меня мандраж прошел, когда я еще был в юниорском возрасте (до 20 лет). Я выходил на дорожку и видел, что у моих противников такие же руки, ноги, как у меня. Если мои физические данные лучше, то срабатывала детская психология: он меня уже не достанет. Часто думал о том, чтобы скорее закончить этот бой и вернуться в отель. Сейчас говорят, что спортсмены думают о деньгах. Уверен, что нормальные спортсмены выходят на дорожку, на помост или ринг и не думают о деньгах.

 (Но, как показывает практика, финансовый фактор усиливает мотивацию спортсменов. Впрочем, все зависит от величины ставки.)

 Думают, например, как переиграть соперника, перебороть. А когда ты уже выиграл, тем более Олимпийские игры, приходят материальные блага: премии, машина, квартира и т.д. Но ты о них вперед не думаешь.

 – Некоторые приходят в единоборства с целью отомстить за прошлые обиды, побороть комплексы. У вас так было?

 – Мне повезло. Надо мной никто не издевался. Пару раз кто-то пытался, но я просто дал жесткий отпор. Это было в 17–18 лет. И все от меня отстали. Поэтому когда я сам уже стал взрослым, никогда не относился к молодым с высокомерием, пренебрежением. Наоборот – всегда поддерживал.

 (Дальнейший психоанализ показал, что у моего пациента не было психотравм, которые часто приводят к агрессии.)

 – Какие вам снятся сны?

 – У меня с рождения очень плохое зрение. После Олимпиады 88-го года я сделал операцию на правом глазу. Но через месяц болезнь опять возобновилась из-за нагрузок. А в 89-м году мы поехали на чемпионат мира. Тогда мне приснился сон: мама говорит, что я уже олимпийский чемпион, чемпион мира, и, так как зрение не очень, пора заняться чем-нибудь другим. Просыпаюсь и вдруг реально понимаю, что еще не чемпион мира. Это мне такой сладкий сон приснился о том, что у меня уже столько званий. Я это даже в тетрадку записал. И через несколько дней стал… чемпионом мира.

 (Это сон – исполнение желаний, но ставший также и вещим.)

 – А СНЯТСЯ чисто профессиональные сны?

 – Часто во сне отрабатываешь какой-то трудный прием: рукой в одну сторону, в другую, затем – выпад. Со стороны посмотришь и подумаешь – психопат какой-то лежит. А на самом деле – ты подсознательно думаешь о том, что у тебя не получилось, допустим, на соревнованиях, и твои мышцы сами во сне начинают упражняться.

 – Многие думают, что фехтовальщики – это мушкетеры?.

 – Так думают в основном женщины. Мушкетерство было в XIX веке, сейчас фехтовальщики – это прагматики.

 (Спортсменам, занимающимся противоборствами, необходимо всегда спать отдель­но, дабы не травмировать близких.)

 Мой несловоохотливый пациент на протяжении всего сеанса находился как бы в выжидательной позиции, изучая меня, мои вопросы, мое движение навстречу к нему. Лишь затем либо сам шел навстречу, либо уходил от моего шага к нему. Я предположил, что это профессиональная спортивная установка, которая проявлялась и во время нашего диалога. При этом я почувствовал огромное любопытство к личности этого пациента. Анализ всей беседы показал, что он самокритичен, имеет частичную ригидность (пониженную пластичность психического восприятия, критичность), обусловленные влиянием спорта.  Но именно это и вызывало во мне симпатию к этой личности.

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