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Русские страхи Америка не лечит

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина эмигрант

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Русские страхи Америка не лечит

 – ДАВАЙТЕ начнем сеанс с метода свободного ассоциирования. Вы просто говорите мне все, что вам приходит в голову, а я вас слушаю.

(Пауза.)

 – Вроде бы ничего не приш­ло в голову...

(Мой пациент в течение этой паузы о чем-то думал. И последнее его высказывание является психологической защитой. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 – О чем вы только что подумали?

 – В Америке, где я живу, существует пункт распределения пищи при церкви. Туда можно прийти два раза в неделю и взять наборы из консервов, фрукты, десерт, масло, сахар, соль, а также мыло, шампунь, зубную пасту, дезодорант, аудио- и видеодиски, книги и билет на концерт.

 – Вам действительно все это сейчас пришло в голову или это ваша защита дезориентацией?

 – Почему-то именно об этом я хотел вам сказать.

 – Продолжайте свободно ассоциировать.

 – Есть еще пункт раздачи пищи, где раз в две недели можно получить два мешка с едой. Там со слов обратившегося узнают о его уровне дохода, о численности семьи. Менее 1200 долл. в месяц считается низким уровнем. Обычно в наборе замороженная курица или фарш, макароны, крупа, консервы, овощи, фрукты, молоко, сладкое, несколько сортов хлеба. Причем хлеб не лимитирован.

(Мой пациент смотрит мне в глаза, как бы доказывая что-то.)

 – Это ваши свободные ассоциации?

(Мой пациент, якобы не слыша моего вопроса, продолжает рассказывать о прелестях Америки.)

 – Для особо нуждающихся – бесплатные завтраки, одежда, обувь, медикаменты, палатки, жетон для проезда в автобусе.

 – Так… что еще выдают в Америке?

 – Электронные карточки на пищу. Для этого нужно сходить в агентство социального обслуживания, написать заявление, пройти собеседование. Затем по специальной таблице назначается пособие – максимум на сумму 250 долл. в месяц. Люди старше шестидесяти двух лет получают коричневый мешок – браунбег…

 Я его получаю. Этот подарок включает овощные консервы, крупу, кукурузу, чечевицу, фасоль, макароны, окорочка, лук, картофель, пудинг, конфеты, апельсины, напитки. Каждый год карточки на браунбег нужно возобновлять.
Кроме того, есть подарки на Рождество и День благодарения. Для тех, кто нуждается в одежде, ее каждый день привозят в специальный пункт. Поэтому в Америке все прилично одеты. Иногда прямо на улице, на газоне, стоит бесплатная мебель. Приезжие из разных стран спокойно берут ее, и их квартиры за короткое время становятся полностью меблированными. И зачем я все это рассказываю?

(Пауза. В глазах моего пациента пустота. Только теперь я начал догадываться, что это защита обратным чувст­вом. Чем больше я выслушивал эти смакования прелестей Америки, тем больше понимал, что у всего этого есть обратная сторона. Таким образом мой пациент оправдывался за что-то.)

 Я уже три года живу в США. Эмигрировал, потому что там жил мой сын.

 – Страх нищеты делает некоторых людей действительно нищими или попрошайками, которых можно подразделить на три группы. Вы относитесь, пожалуй, к первой группе.

(Это информирование, перетекающее в консультирование.)

 В нее попадают, как правило, бывшие учителя, врачи и прочие работники интеллигентных профессий. Они имеют определенный опыт общения, сохранили кое-какую внутреннюю культуру, но тем не менее стоят с протянутой рукой. Рассуждают так: лучше я буду краснеть и стыдиться, чем однажды останусь голодным.

 – Нет. Я никогда не попрошайничал и не буду этого делать. Именно поэтому, когда я почувствовал угрозу нищеты на родине, стал думать, каким образом перебраться поближе к сыну, т.е. эмигрировать в США.

 – Тогда в чем проблема? Почему вы обратились ко мне?

 – Потому, что я все время себя обманывал. Когда приезжал погостить в Россию, говорил своим знакомым, что в Америке живется отлично. Все время хвастался. Я действительно сыт, имею все необходимое, но ощущаю какую-то душевную пустоту, тоску. А стоит мне приехать в Россию, как становится хорошо. И в Америке я пытаюсь общаться только с русскими, не могу без русской культуры. Первое время радовался, что адаптировался в США, у меня появилась работа, я социально защищен. В Америке пять форм социальной помощи безработным, бедным, бездомным людям. Там церковь кормит бесплатно. На обед подают салаты, суп, второе, блюда со сложным гарниром, десерты, напитки.

(Мой пациент опять сползает на разговоры о том, как Америка организует ему подачки. Я понял, что он действительно когда-то нуждался и недоедал.)

 – Вы боялись стать бомжом. А в Америке есть бомжи?

 – Увидеть бомжей на улице там практически невозможно. Но однажды в полночь я сел в автобус дальнего рейса, заполненный бездомными людьми, которые спали сидя. Оказывается, они таким образом подолгу катаются в городском транспорте. Однако это были опрятные, чистые, сытые граждане. Для них существуют специальные приюты, где можно помыться, постирать одежду и остаться как минимум на одну ночь. Многие из них по разным причинам не хотят работать.

 – Вы действительно эмигрировали, потому что сын оказался в Америке, или была другая психологическая причина?

 – Конечно, если бы не захотел, не эмигрировал бы, даже ради сына. Просто устал от нищеты, в которой жил в России, от постоянных унижений. Я кандидат технических наук, долгое время занимался наукой. И вот остался не у дел. Ладно еще получил пенсию. А то бы вообще с голоду умер.

 – У вас был страх нищеты?

 – У меня было какое-то неприятное чувство, но и сейчас оно есть. Как говорится, от себя не убежишь, даже в Америку. Поэтому я пришел к вам на прием.

 – Давайте попробуем проанализировать, что же это было за чувство. Вы были уничтожены как личность, оставшись без работы. Вы же ученый, и вдруг оказались в таком положении. Некоторые в таких ситуациях даже кончают жизнь самоубийством…

 – Нет, я довольно пластичен.

 – И все-таки ощущение безысходности было?

(После паузы.)

 – Помню, как в полном одиночестве в запертой комнате детского сада остался ночевать. Тогда я чувствовал какую-то подавленность и ужас от того, что мои любимые родители меня предали, бросили… Да, именно такое состояние. Крайнюю безысходность я чувствую, когда на улице вижу бомжей, страдающих от голода и одиночества. Как бы отожествляю себя с ними. Начинаю бояться, представляя, что я уже бродяга, который бежит от преследователей, умирает, как одинокая собака на голом асфальте в мороз.

 – Еще с чем вы ассоциируете этот страх?

 – Ассоциирую себя с бродячими животными, у которых нет достойного места на грешной земле, их ист­ребляют, над ними издеваются, они погибают мучительной смертью.

 – Вы свой страх никоим образом не связали с нищетой. Он связан с обостренным чувством беспокойства и безысходности. Получается, что вы никогда не испытывали полное безденежье и не знаете, что это такое.
А тем, кто познал настоящее безденежье, действительно больно вспоминать об этом времени. Не говоря уже о его возможном повторении.

 Психоанализ показал, что  мой пациент  боялся не безденежья, а негативных психологических переживаний из своего  прошлого. А страх нищеты был выдуманным. Он напоминал мне покупателя, который купил плохой товар. Но описывал его положительные качества, чтобы нашлись другие покупатели и тоже обманулись, купив этот товар. Мой пациент осознал, что поспешил с эмиграцией и ввез свою психологическую проблему в другую страну, где она не исчезла. После нескольких наших встреч в моем пациенте появилась  вера в то, что  его  возвращение к себе  рано или поздно состоится.

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