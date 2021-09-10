Согласованы дальнейшие направления интеграции России и Белоруссии

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10 сентября 2021, 15:43 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Лукашенко по целому ряду пунктов пошел на уступки, но от единой валюты и единого эмиссионного центра снова технично отпетлял. В качестве бонуса за уступки, Лукашенко получил на следующий год скидку на газ путем сохранения текущей копеечной цены в условиях роста цены на газ в Европе.

Президенты решали судьбу Союзного государства

Либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. До самого конца, когда главы государств вышли к журналистам и рассказали об итогах, не было ясно, что же нас ждет...

Теперь известно — Союзному государству быть

"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства", - объявил Путин.

1. Общие правила взимания косвенных налогов, чтобы «была видна структура цены товара»

Сейчас товар может быть импортирован и через российскую, и через белорусскую границу. Пошлины и налоги в бюджет должны уплачиваться в конце, когда товар будет продан конечному покупателю. Но из-за несовершенства системы до сих пор честного разделения финансов нет. То одна, то другая страна оставляет себе больше. Теперь такой проблемы не будет...

2. В рамках Союзного государства появится общее платежное пространство, планируется интеграция платежных систем

Это позволит властям лучше бороться с отмыванием денег и киберпреступностью. А в перспективе жители России и Белоруссии смогут пользоваться банковскими услугами в обоих странах без всяких трансграничных ограничений.

3. В Союзном государстве появится единый рынок энергоносителей

«Предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», - рассказал Путин.

Это поможет Минску обойти санкции. Если нефтепродукты будут поступать на единый союзный рынок, то в случае продажи их в Европу невозможно будет отделить белорусскую часть, а значит и использовать торговые ограничения.

4. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году останется такой же, как в 2021-м. - 128,5 долларов за 1000 кубов. При том, что в Европе платят 650 долларов

5. Снимаются все коронавирусные ограничения на полеты между Россией и Белоруссией...

Первые документы о создании Союзного государства были подписаны еще в 1999 году. Путин рассказал, почему только сейчас получилось договорится по всем вопросам.

"Одна сторона считала, что достаточно на правительственном уровне принять несколько оперативных решений. Другая — что нужны более фундаментальные решения", - пояснил глава России.

Как показала практика, без фундамента Союзное государство не построить. Вот им-то столько лет и занимались. «Мы договорились об общей макроэкономической политике», - пояснил Путин.

"С крыши строить дом мы отказались давно", - пошутил Лукашенко

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