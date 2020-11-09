Победа мертвых душ на выборах в США

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9 ноября 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/nechaev_a

В США избрали нового президента, утверждают ключевые американские телеканалы. Итоги выборов не подведены официально, но демократ Джозеф Байден готовится к инаугурации. Его оппонент Дональд Трамп в свою очередь готовится к обжалованию результатов голосования в суде. Какие выводы из американского избирательного процесса должны сделать российские политики?

Восстание элит

Самое интересное на выборах в США – открытая публичная манифестация американскими политическими и финансовыми элитами своего глубокого убеждения в том, что судьбу президентского поста должны решать именно они. А не какие-то там «реднеки» (белые фермеры с загорелыми шеями) из Мичигана и Висконсина. Куда там «Карточному домику» с его надуманной атмосферой интриг на капитолийском холме! Все давно решается на Уолл-стрит, в Кремниевой Долине, но только не в самом Вашингтоне. И уж точно не людьми, которые приходят на выборы.

Если происходящее в мире век назад мыслители того времени называли «восстанием масс», то сейчас мы видим нечто прямо противоположное: «восстание элит». Уже мало кого волнуют базовые принципы демократии – все сводится к парадигме «нужный результат любой ценой». В ход идут и малопонятное голосование по почте, и откровенно агрессивная агитация в СМИ, и блокировка сообщений действующего президента в твиттере. Все решено, а кто не согласен, тот глупец и вообще напрасно ему право голосовать дали. Демократичнее некуда.

Причем здесь Госдума

К сожалению, речь не только про Америку. Прямо сейчас, пока мир обсуждает перипетии американских выборов, в высоких кабинетах в Москве полным ходом идёт подготовка к нашим собственным думским выборам 2021 года. И идёт она примерно в том же ключе: обсуждения сводятся к тому, как именно, с помощью каких технологий «Единая Россия» собирается брать в Госдуме конституционное большинство (более 300 мандатов). И точно так же никого не волнует, насколько такой расклад будет соответствовать реальным электоральным предпочтениям наших избирателей. Важно, будет ли следующая Дума столь же «управляемой», как и нынешняя.

Можно, конечно, начать улюлюкать: смотрите, вот вы нас демократии учите всё время, а у самих «мёртвые души» по почте голосуют и графики скачут вопреки всем законам статистики. Но для российских политиков происходящее в Штатах – это повод для размышлений совсем другого рода.

Чего мы больше хотим для России: чтобы у нас на выборах решали элиты – или чтобы решали люди? Что для нас важнее: чтобы в парламенте были группы избирателей или чтобы победили «те, кто нужно», неважно какой ценой? Где должен определяться итоговый результат – на избирательных участках, в судах или в эфирах центральных каналов?

Зачем в политике нужны Новые люди

Есть у американских выборов и другой важный для нас урок. И Трамп, и Байден – это представители очень старого американского истеблишмента, и не столько по возрасту, а по образу мышления. Это в прямом смысле «люди прошлого» – с картиной мира, сформированной еще в эпоху Холодной войны. Неужели нет молодых и прогрессивных кандидатов во всех Соединенных штатах? Сама модель, основанная на многолетнем доминировании старых партий, сопротивляется поколенческому и культурному обновлению власти.

Это верно и в отношении России. Каким удивлением стало для многих наших оппонентов прохождение в региональные заксобрания молодых кандидатов! А людям нужны такие политики, которые их слышат. Нужны новые люди, нацеленные на развитие страны, а не сохранение псевдостабильности.

Значит, новые лица нужны и в федеральной политической повестке. Кто бы мог подумать четверть века назад, что основными участниками выборов и оппонентами власти в третьем десятилетии XXI веке окажутся всё те же Зюганов и Жириновский, как и в 1996-м? Как российская политика провалилась в бесконечный «день сурка»?

Выбор мертвецов

Наконец, о самих «мертвых душах». В сети разошелся комментарий к одному из роликов о выборах в США: «Разочарован в своем деде. Он проголосовал за демократов в этом году. Никогда не позволял себе такого, пока был жив».

К американским выборам-2020 у избирателей действительно много вопросов. В этом смысле голосование по почте в США отчасти похоже на наше выездное голосование — его честность крайне сложно контролировать наблюдателям.

Фальсификации удаются тем легче, чем меньшее количество реальных избирателей приходит на участки.

Поэтому чем больше людей лично придут голосовать в следующем году, тем меньше останется пространство маневра у тех, кто пытается скорректировать результат.