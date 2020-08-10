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10 августа 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: evening-cowboy.livejournal.com

Кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич о политическом и экономическом подтексте и последствиях прошедшего плебисцита по поправкам в Конституцию. О том, есть ли у власти рычаги для подъема экономики страны, роста благосостояния народа, что олигархическим кланам нужна «мутная вода», где легче разбираться с соперниками, а россиянам — не видеть, в какой омут их затягивает эта борьба.

Референдум подвел, пусть и нечёткую, линию раздела между элитами, где есть охотники «задвинуть» Владимира Путина, а так же — «потерпеть» его в своих интересах до лучших времён.

Послекарантинные осень-зима обернутся банкротствами, массовыми безработицей и обнищанием россиян

Мандат доверия от народа — тоже зыбкий, требует трансформации в определенные действия, цель которых — благосостояние россиян, чтобы избежать подрыва политической стабильности, захвата власти определёнными кругами. Как будут решаться социально-экономические проблемы, неизвестно.

Заявления главы Счётной палаты Алексея Кудрина о нынешнем застое в экономике не исключает, что приложивший руку к развалу экономики, он продолжает борьбу за премьерское кресло, одновременно — укрепляет дружбу с Западом.

Толку от либерального финансового крыла стране нет, его можно списать

Мы должны перестраивать денежно-кредитную политику адекватно новым реалиям: иметь суверенную финансовую систему, обеспечивающую привлечение отечественных средств в отечественные проекты. Нужны инфраструктурные инвестиции, соответственные налоговые изменения, чтобы они активизировали экономику, работали на интересы россиян, а не олигархических кланов.

Никакой необходимости в деноминации рубля нет

Но возможно, это сделают втихую одновременно с его девальвацией. Хитрость в том, что параллельно с девальвацией можно запутать людей, чтобы они не поняли, что провели большую девальвацию, чем они ожидали, поменять масштаб цен.

Рост валюты - далеко не всегда - благо

У нас много борцов с мировыми спекулянтами, они кричат, что спекулянты обвалили рубль. Но суть спекуляции не в обвале валюты — это финал операции, сначала её предварительно перекрепляют.