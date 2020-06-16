Драконовские ограничительные меры не имеют медицинского обоснования

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

16 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nikonov.livejournal.com

В "Медицинской газете" опубликован материал академика РАН Владимира Сергиева, специалиста по карантинным инфекциям с характерным подзаголовком: "Ограничительные меры при COVID-19 не имеют медицинского обоснования".

Читаем:

"Полгода прошло с момента попадания нового коронавируса в человеческую популяцию. За это время заразились 0,6% населения Земли. Доля умерших от COVID-19 составила чуть больше 0,7% из 51 миллиона ежегодно умирающих в мире. В России инфицировано 0,2% населения. Как видно, картина далека от ужаса и паники, повсеместно нагнетаемых всеми видами СМИ. Пришло время подвести первые итоги и определить позицию профессионального сообщества к проводимой профилактике этой инфекции.

Паникеры из ВОЗ

30 января 2020 г. ВОЗ признала вспышку COVID-19, угрозой, имеющей международное значение. 11 марта уже объявила пандемию; вторя штаб-квартире, Европейское бюро ВОЗ 12 марта провозгласила Всеевропейскую эпидемию. На тот день в 51 стране Европейского региона было выявлено около 20 тыс. инфицированных и менее 1000 умерших при численности населения почти 950 млн. человек.

К сожалению, это не первый случай провоцирования ВОЗ необоснованной паники. В 1994 г. данная организация сообщила о вспышке легочной чумы в Индии. Инициатором стал Генеральный директор ВОЗ господин Накадзима, который по рентгенограмме легких определил этиологию пневмонии. Тогда там быстро насчитали 1061 случай якобы легочной чумы и 54 летальных исхода, и ВОЗ издала циркуляр о международной опасности новой эпидемии легочной чумы. После этого Россия временно закрыла авиасообщение с Индией.

Впоследствии международные эксперты проанализировали ситуацию и доказали, что никакой легочной, также как и бубонной чумы в 1994 г. в Индии не было. Такую же панику инициировал ВОЗ в 2009 и 2013 гг. с якобы эпидемиями свиного и птичьего гриппа. Эти примеры показывают, что этой организации свойственно грубо ошибаться в оценке эпидемической ситуации.

Обычно эпидемией считается вспышка, когда число заболевших достигает 5-7% населения. На момент панического сообщения ВОЗ в марте 2020 г. признаков эпидемии не было, как нет их и сейчас. Ситуация может быть охарактеризована как эпидемическая вспышка малой интенсивности. Это становится очевидно, если отвлечься от тиражируемых СМИ абсолютных цифр и перейти к интенсивным показателям, как это принято при научном анализе. На май месяц в Европейском регионе было инфицировано всего 0,5% населения.

Неправомерно говорить и о большой угрозе здоровью населения от COVID-19. Конечно смерти есть. Но их число не сказывается на средних ежедневных показателях общей смертности населения, которая только в единичных странах выросла на 1-1,5%, а в большинстве осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Это и понятно, так как летальность от COVID-19 низка. В Ухани за время вспышки она составила 3,8%. Это относится к данным по тяжелым госпитализированным больным. В Южной Корее летальность была 0,8%, а при массовом скрининге населения оказалась значительно ниже – всего 0,3%. В России, как известно, этот показатель менее 1%. Низкая летальность в России – это также результат самоотверженного труда и высокой квалификации наших врачей, и большого опыта, накопленного в предыдущие годы по лечению пневмоний бактериальной и вирусной этиологии.

По миру ВОЗ декларирует летальность от нового коронавируса около 6%, забывая сказать, что в большинстве стран практически не проводят тестирования населения, и «высокий» показатель летальности относится исключительно к группе тяжелых больных. Летальность во время вспышек от других коронавирусов была существенно выше. При атипичной пневмонии (SARS) она достигла почти 10%, а при Ближневосточном респираторном синдроме (MERS) - более 34%.

Контагиозность (зарази́тельность) COVID-19 существенно ниже, чем при кори, дифтерии и даже коклюше. Приходилось читать странные расчеты, что она якобы выше, чем при сезонном гриппе. Следует напомнить, что ежедневная заболеваемость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5 тысяч, из которых половина - бессимптомные носители. Для справки: пик эпидемии Гонконгского гриппа пришелся в Москве на 2 января 1969 г., когда в один день за медицинской помощью обратились 102 тыс. человек. Вот что такое настоящая эпидемия!

Как показал опыт стран, которые уже снимают ограничения, продолжительность вспышки COVID-19, как правило, укладывается в 2 месяца. Это относится как к странам, вводившим строгие карантинные меры, так и странам, которые не нарушали обычный ход жизни, и, главное, не разрушали экономику.

Резюмируя эти данные, следует сказать, что объективно коронавирус SARS-CoV-2 нельзя отнести к патогенам, обладающим высоким эпидемическим потенциалом и несущим серьезную угрозу здоровью населения. Поэтому проводимые драконовские ограничительные меры не имеют медицинского обоснования и являются более разрушительными, чем сама болезнь. К несчастью, они больно ударили и по социальной, и по экономической ситуации в нашей стране.

Тщетная предосторожность

По оценке канала Euronews, меры по сокращению распространения нового коронавируса в Европе нанесли небывалый ущерб экономике еврозоны, что вероятно также содействовало скорейшему снятию непродуманных ограничений. В нашей стране люди, оказавшиеся в принудительной изоляции, также как и в других странах, установивших карантинные меры, стали терять работу и средства к существованию.

Наибольшей ошибкой региональных властей стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступной необходимая медицинская и лекарственная помощь. Последствия этой непродуманной акции еще скажутся обострениями, а возможно и избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID-19.

Мытье проезжей части дезрастворами или обработка воздуха на улицах Москвы аэрозолем хлорсодержащего реагента не воздействуют на эпидемический процесс, поскольку в приземном слое вирус отсутствует. Необходимо незамедлительно отменить необоснованные и, главное, неэффективные действия, предпринимаемые по якобы ограничению распространения COVID-19. Об отсутствии их сдерживающего эффекта на развитие вспышки говорит плавный, без изгибов и переломов, ход кривой появления новых случаев. По прошествии двух месяцев эта кривая уверенно пошла вниз...

Маски - для больных, а не для здоровых

Принудительное ношение медицинских масок не является эпидемиологически оправданным... маска себестоимостью 1,5 рубля продается по цене 35-45 рублей. То же происходит и с перчатками себестоимостью 3-4 рубля. Такая прибыль не снилась даже крупному бизнесу. Это обеспечивает хороший дополнительный доход местным чиновникам, а коммерческий интерес служит главным препятствием для необходимой отмены мер изоляции...

Какие же рекомендации могут быть предложены на основании вышеизложенного?

Во-первых, содействовать максимально скорой отмене всех ограничительных мер. Это надо сделать сразу, а не растягивать на длительный срок. Не надо уподобляться человеку, который из любви к животным рубит хвост собаке по частям. Из-за ограничений на передвижение и продолжительного пребывания внутри помещений в скученных условиях можно ожидать в ближайшие месяцы роста числа обострений хронических болезней, онкологической патологии, туберкулеза. Поэтому немедленная отмена всех ограничений – это вопрос выживания людей..."