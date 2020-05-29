Бег в масках – глупость или вредительство

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29 мая 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

В советской школе, когда ученик делал что-нибудь не так или апеллировал к тому, что "все это сделали", учителя отвечали: "А если бы все прыгнули с крыши, ты бы тоже прыгнул?" Подразумевалось, что всегда нужно думать своей головой, самостоятельно анализировать ситуацию и принимать решения.

Так как я хорошо учился, я запомнил эти наставления. Поэтому когда сегодня мне власти говорят, что и как делать, я не следую этим требованиям бездумно, а сомневаюсь и начинаю проверять, что на эту тему говорят специалисты. Одно дело – когда мне врач говорит, как нужно лечиться, его мнение можно считать авторитетным. А другое – когда советы насчёт моего здоровья мне даёт политик.

Когда в Москве в очередной раз ужесточили меры, среди прочего Сергей Семёныч Собянин сказал, что раз уж разрешаются прогулки, будет ужесточён масочный режим. Соответственно, выкатили новые требования. Например, заниматься спортом с 1 июня можно будет только в маске:

"С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания".

Я, конечно, не специалист, но и Собянина специалистом по этому вопросу не считаю, поэтому сразу же усомнился в его рекомендациях и пошёл проверять. Вчера весь день сидел в интернете и пытался найти хоть одно подтверждение тому, что маски эффективны при занятиях спортом, но ничего не нашёл. Более того, нашёл ряд мнений профессионалов, которые ношение масок при занятиях бегом называют однозначно вредным. Вероятны случаи нанесения вреда здоровью или даже смерти.

Академик РАН Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, прямо говорит, что на улице маска не просто бесполезна, но и наносит вред здоровью:

"Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос – а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут... На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся".

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, "а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред. Через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе – бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время", – сказал Зверев.

Ученый заметил, что ожидает роста в результате этих мер таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

"Интерфакс"

На Sports.ru вышла большая статья, где бегуны тоже однозначно говорят, что маски во время занятий спортом носить нельзя:

"Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, но обязательное ношение масок при прогулках на улицах в первой половине июня я считаю оправданным. Но вот бегать в маске – это не только неудобно, но и вредно. От этого создается искусственная дыхательная недостаточность, сразу сильно поднимается пульс. Бывают бегуны, которые специально бегают в респираторе, создавая аналог гипоксии, когда нет возможности поехать в горы на сборы. Но организм подавляющего большинства бегунов-любителей не готов к таким нагрузкам".

Арслан Гасанов, врач в больнице в Коммунарке и бегун

"Проблема в том, что при беге маска создает тяжелую нагрузку на легкие, требует дополнительных усилий от наших органов дыхания, которые никогда с такой нагрузкой не сталкивались и просто к ней не приспособлены. Вчера я читал новость про китайского бегуна-любителя, который из-за тренировок в маске попал в больницу с поражением легких. Не уверен, что это какая-то системная история, но то, что никакой пользы от пробежек в маске не будет – это точно.

Фактически тут легкие оказываются под двойной нагрузкой: помимо переработки кислорода и интенсивного снабжения всех систем организма, им еще нужно ежесекундно предпринимать усилия, чтобы выдохнуть или вдохнуть воздух через ткань. Да, зимой многие бегают в бафах или шарфах, укутывая нос, но там другая плотность ткани, которая ни в какое сравнение не идет с тканью даже простейшей медицинской маски.

В маске совершенно точно бегать не стоит. И если вопрос стоит так – либо бегать в маске, либо не бегать, то уж лучше второй вариант, по крайней мере для бегунов-любителей не самого продвинутого уровня. И особенно в маске не стоит бегать, если перед этим у вас было несколько недель без нагрузок".

Игорь Лисник, бегун-любитель, пейсмекер Московского марафона

"Бегать в маске чревато для сердечно-сосудистой системы – получается слишком большая перегрузка. Сразу вспоминается бег в противогазах как исключительно дисциплинарная мера в виде наказания. Поэтому заставлять бегунов надевать маски – это значит совершенно не знать предмета, по сути расписываться в собственной некомпетентности. Подчеркну, что имею в виду только бег, а не ОФП на свежем воздухе – там куда ниже нагрузка на кардио-респираторную систему.

Маска будет здорово мешать бегунам и приводить к удушью – полноценного бега не получится, придется замедлять бег или переходить на шаг, чтобы хоть как-то восстановиться. От маски обязательно будет расти пульс, тогда как при оздоровительном беге важно как раз держать пульс низким".

Владимир Метелкин, бегун-любитель и тренер по бегу

Часто можно услышать, что "вот китайцы же не дураки, они все носили маски и быстро победили коронавирус!". Но на самом деле у китайцев возникла обратная проблема. Они носят маски везде, даже во время занятий физкультурой в школе. И из-за этого могли погибнуть как минимум двое учеников.

Газета Global Times посвятила этому материал, то есть проблема уже вышла на национальный уровень. В статье рассказывается, что 14-летний школьник из провинции Хунань в Центральном Китае внезапно умер во время стандартного забега на 1 км. На нём был респиратор класса N95. Другой школьник – уже из провинции Хэнань – также умер во время бега в маске на уроке физкультуры.

И хотя опрошенный изданием эксперт Чжан Шуньань (специалист по дыханию из больницы Китайско-Японской дружбы в Пекине) утверждает, что к этим смертям необязательно привело именно ношение масок во время бега, он же говорит, что школы не должны требовать от учеников надевать маски во время занятий на свежем воздухе: они и так будут в безопасности. Главное – соблюдать дистанцию.

В ближайшее время будет много попыток навязать нам какие-то абсурдные требования и правила, которые ни один здравомыслящий человек, конечно же, соблюдать не будет.

Призываю вас каждый раз, когда кто-то даёт вам подобные рекомендации, проверять информацию, смотреть, что на этот счёт думают специалисты, искать авторитетные источники. Потому что если дело касается здоровья, указа мэра мне недостаточно.