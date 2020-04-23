Набиуллина требует ограничить любопытство Глазьева

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23 апреля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: general-ivanov1.livejournal.com

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина потребовала ограничить информационную активность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Юрьевича Глазьева. В переводе на неудобоваримый канцелярский язык, Центробанк "предложил Минэкономразвития рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ". Хотя бы "на время пандемии". Об этом сообщили агентство "Интерфакс" и другие новостные ресурсы.

Академик РАН последовательно обвиняет ЦБ в том, что он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам, а посему предложил на всём пространстве Евразийского экономического союза ввести налог на операции по обмену валюты, чтобы исключить ведущую роль спекулянтов:

"Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях".

По его мнению, соответствующий налог на валютные спекуляции в размере 0,01 % от объёма биржевой торговли валютой принесёт бюджету ЕАЭС порядка 30 млрд рублей в год. Глазьев считает необходимым провести "гармонизацию валютного регулирования в целях прекращения утечки капитала, дедолларизации и деофшоризации экономики государств ЕАЭС".

Как отмечает "Интерфакс", предложения "до такой степени расстроили Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой". Писулька ЦБ в Минэкономразвития гласит: «Идеи Глазьева содержат ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несёт репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России".

"Претензии ЦБ к «коммуникационной политике» Глазьева выглядят как минимум странно: Он не является актором, не является президентом или председателем правительства, ни министром финансов, ни председателем Центрального банка. Его слова нельзя воспринять как попытку манипулирования. Ясно всем, что академик Глазьев является противником проводимого примитивнейшего монетаристского курса. И он задаёт справедливые вопросы. И пусть Центральный банк как-то попытается объяснить, почему доллар и рубль по отношению к нему подскочили, после того как нефть упала до 25. Теперь нефть упала до 15, а он стоит на месте. А раньше он (рубль) никак не мог стоять? У них не хватает для этого ресурсов? Они, являясь маркетмейкером этого рынка, не могут сдержать? Вопросов масса, и Глазьев их справедливо задаёт. А в ответ мы слышим: пусть он закроет рот и нас не спрашивает. Примечательно, что ЦБ так почему-то не реагирует на публичные заявления главы Сбербанка Германа Грефа, который допускал рост курса доллара до 100 рублей. Это показательно. Греф возглавляет крупнейший банк в стране, системообразующий, и он гораздо ближе к манипулированию валютой. Кто из Центрального банка написал на него жалобу в Минфин? Кто в этот момент попытался его окликнуть? Нет, этого не произошло. Удивительное — рядом. Но на оценки Глазьева в ведомстве отреагировали. Так чего именно испугался регулятор? Возможно, непрозрачных намёков Глазьева, заявлявшего, что ЦБ находится в «определённых взаимоотношениях» с крупнейшими банками России? Или чего-то ещё? Главное, что предлагает Глазьев, — деньги для населения и деньги для производства должны быть разграничены с огромными спекулятивными финансовыми рынками. Сейчас, в эру цифровой экономики, в эру цифровых денег, нам ничего не мешает окрасить каждый рубль, запущенный в электронную систему, с тем чтобы он дошёл до малого и среднего бизнеса, до гражданина или, например, до производства»", - сказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Царьград.Главное".

"Центробанк накляузничал на Глазьева. Почитайте, что предлагает академик Глазьев, и подумайте, почему это так не нравится Набиуллиной", - замечает бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

"Поразительная новость! Видимо, даже в самом Центробанке стали настолько стесняться своей работы, что просят чиновников защитить их от справедливой критики с помощью административной цензуры. Глазьев прав, а на ЦБ пробы ставить негде!", - пишет руководитель партии "Родина", депутат ГД Алексей Журавлёв.