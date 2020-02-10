Путин уступил белорусам

//Жаркое из блогов 13+

10 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Батька в ярости, поскольку у него забрали кормушку, которой он пользовался много лет. Именно по этой причине Батьку какое-то время бомбило и продолжает бомбить до сих пор.

Вы уже наверняка знаете схему, по которой Александр Григорьевич пополнял свой личный фонд. Россия поставляла Белоруссии нефть, по очень привлекательной цене. Сырье отправляли на НПЗ, где делали топливо, часть которого оставалась в Белоруссии, а львиная доля перепродавалась на Запад, в том числе и на Украину. Белоруссия имела на этом 25% в фонд Лукашенко, а народ Белоруссии получал топливо по вполне комфортной цене, сильно дешевле, чем в Европе.

Всё это время Батька обещал сближение, союз и даже интеграцию. А когда в России устали слушать обещания, Батьку поставили перед выбором - или интеграция и всё остается как было или цены на топливо больше не будут такими низкими.

Налоговый маневр

Всё изменилось после этой страшной фразы, от которой у Батьки серьезно бомбит. Суть в том, что теперь сырье будут облагать налогом в месте добычи, а это значит, что через несколько лет Белоруссии придется покупать нефть по рыночной цене. А раньше нефть приходила без налога.

Суть маневра в том, что все НПЗ, которые будут производить топливо для внутреннего рынка, будут получать субсидию из государственного бюджета России, ровно на разницу в цене от экспорта. Это нужно, чтобы цены на топливо в России не приблизились к европейским.

Но в этом случае Белоруссия больше не сможет зарабатывать на перепродаже топлива, произведенного из российской нефти.

Так в чем же уступка Путина

А уступка в том, что на топливо, которое останется в Белоруссии и будет предназначено для внутреннего рынка, тоже будет действовать субсидия. Если простыми словами, то из российского бюджета будут выделяться деньги для компенсации разницы, чтобы потребители в Белоруссии не заметили разницы в цене на топливо.

А вот если разница будет, значит это батька выбирает для своего фонда. Но это уже внутренние дела Белоруссии. Так что теперь Лукашенко сможет зарабатывать только на своих гражданах и это те деньги, которые будут приходить напрямую из Российского бюджета.

Ну и самое главное, газ для Белоруссии будет по цене 2019 года, т.е. без изменений.

P.S.

Дело в том, что уже достаточно длительное время Лукашенко настраивает общество против России, мол "жадные братья" не дают скидку. Вот и ответил им Путин, что скидка будет, как и прежде, но только для граждан Белоруссии. Ну а если её прикарманит ваш президент, то это уже ваши проблемы.

А все эти страшилки, что Белоруссия будет покупать нефть на Западе - только улыбают тех, кто понимает как работала схема, на которой Лукашенко имел 25% дохода. Покупать на Западе для собственных нужд - очень дорого

Источник: https://nemihail.livejournal.com/793816.html