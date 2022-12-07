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Американский генерал Бергер заявил, что для многих в США стало удивлением, как много снарядов расходуется в ходе боев на Украине

, 23:04 Источник: ТАСС

Американский генерал Бергер заявил, что для многих в США стало удивлением, как много снарядов расходуется в ходе боев на Украине
Украинский солдат. Фото: Dmytro Smolienko/globallook.com

Многие американские специалисты удивлены тем, какой объем артиллерийских снарядов используется в ходе российско-украинского конфликта. Об этом в ходе встречи с группой военных обозревателей в среду заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.

По его словам, часть американских военных экспертов полагала, что в современных конфликтах должны использоваться исключительно высокоточные системы. Поэтому когда начались боевые действия на Украине, они ожидали, что все закончится за 96 часов.

«[Одна из сторон] просто использует несколько высокоточных систем - и конфликт завершится», - так, по словам Бергера, рассуждали они. Но «войны не такие», подчеркнул генерал.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина, благодаря Минским соглашениям, получила время, чтобы стать сильнее. 

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