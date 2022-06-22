Суд Латвии определил для публициста Линдермана меру пресечения в виде ареста

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22 июня 2022, 17:17

Владимир Линдерман,/ со страницы в соцсети

Задержанного вчера общественника, публициста и активного защитника прав русских в Латвии Владимира Линдермана определили под арест. В среду, 22 июня, стало известно о решении суда по мере пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что журналиста агентства Sputnik, общественного деятеля Владимира Линдермана власти прибалтийской республики преследуют за пророссийскую позицию, за поддержку СВО, за поддержку Донбасса.

«Суд определил Владимиру Линдерману меру пресечения содержание под стражей», — цитирует РИА Новости заявление адвоката Линдермана Елены Квятковской.

Правозащитница отметила, что решение суда будет непременно обжаловано.