Американский продюсер Селинский: в США распространена антироссийская пропаганда и культура отмены за «молчание»

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16 апреля 2022, 09:49 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Молчание русских этнических групп в США относительно событий на Украине может расцениваться, как скрытая поддержка России, — об этом заявил медиа-продюсер из Соединенных Штатов Юрий Селинский.

Селинский рассказал, что в США активно распространяется «культура извинений», а также антироссийская пропаганда. По его словам, «молчание» относительно спецоперации на Украине может расцениваться, как скрытая поддержка российских властей.

«С другой стороны, если человек на какой-то видной работе, даже если он не высказывает свое мнение, даже если проявляет нейтралитет, то тоже могут быть неприятности», — рассказал Селинский в беседе с РИА Новости.

Продюсер отмечает, что особенно внимательным в озвучивании или «замалчивании» своей позиции в США стоит быть тем русским, у которых не решён миграционный вопрос. В таком случае «верным решением» может стать публичное извинение за свою национальную принадлежность.

«Говорят: «мне стыдно, что я русский», «у меня ужасная страна, которая нападает». Закадровый текст такой: типа, не трогайте меня, я извинился. И это поощряется", — объяснил работу антироссийской пропаганды Селинский.