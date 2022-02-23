TG-канал «Сводки ополчения Новороссии»: первым в ДНР войдет Мариуполь, затем штурмовые группы двинутся на север Донецкой области

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23 февраля 2022, 16:55

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Первым в состав ДНР войдет город Мариуполь, затем штурмовые группы двинутся на север Донецкой области. Об этом пишет Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Инсайд. Первым в ДНР войдет Мариуполь с окрестностями. Потом штурмовые группы пойдут на север», — отмечает TG-канал.

Источник данной информации в процитированном посте не указывается.

Российская Федерация ранее на текущей неделе признала независимость ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В настоящий момент значительная часть их территории, в том числе Мариуполь, контролирует Украина.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете разместили видео, на котором запечатлен удар ракетами ДНР по технике киевских войск на юге Донбасса.