Предположительно российский комплекс «Корнет» на вооружении ХАМАС оторвал башню израильскому танку Merkava

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13 мая 2021, 07:16 Источник: Аvia.pro

Танк Merkava, Ilia Yefimovich / globallookpress.com

Предположительно российский ракетный комплекс «Корнет» на вооружении бойцов движения ХАМАС оторвал башню израильскому танку Merkava. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.

Портал Avia.pro процитировал информацию, согласно которой в ходе очередного палестино-израильского столкновения был уничтожен танк Merkava. В результате попадания снаряда, выпущенного противотанковым ракетным комплексом, у бронемашины оторвало башню.

Авторы сайта предположили, что Merkava подбили из российского «Корнета». Журналисты отметили, что на вооружении ХАМАС состоит довольно много данных систем, они уже неоднократно применялись против техники армии еврейского государства.

Ранее в четверг тот же самый ресурс написал, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали военных непризнанной ДНР из американского комплекса TOW.

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