Предположительно российский комплекс «Корнет» на вооружении ХАМАС оторвал башню израильскому танку Merkava

Предположительно российский ракетный комплекс «Корнет» на вооружении бойцов движения ХАМАС оторвал башню израильскому танку Merkava. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.
Портал Avia.pro процитировал информацию, согласно которой в ходе очередного палестино-израильского столкновения был уничтожен танк Merkava. В результате попадания снаряда, выпущенного противотанковым ракетным комплексом, у бронемашины оторвало башню.
Авторы сайта предположили, что Merkava подбили из российского «Корнета». Журналисты отметили, что на вооружении ХАМАС состоит довольно много данных систем, они уже неоднократно применялись против техники армии еврейского государства.
Ранее в четверг тот же самый ресурс написал, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали военных непризнанной ДНР из американского комплекса TOW.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.